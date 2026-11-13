Збитки бізнесу від атак РФ можуть сягнути 8 млрд дол - що готує Кабмін

Уряд спільно зі Світовим банком розробляє фонд, який поєднає доступне страхування та часткову компенсацію збитків.

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Втрати бізнесу внаслідок атак РФ у 2026 році можуть сягнути 8 млрд доларів / колаж: Главред, фото: x.com/andrii_sybiha, t.me/Koretskyi_official

Основні цифри:

Втрати бізнесу у 2026 році - до 8 млрд доларів

Кабмін створює Фонд страхування військових ризиків

Модель розробляють спільно зі Світовим банком

Прямі збитки українського бізнесу через удари країни-агресора по підприємствах та інфраструктурі у 2026 році можуть становити 8 млрд доларів. Захист компаній від військових ризиків уряд називає одним із пріоритетів і готує спеціальний страховий фонд.

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький у Telegram. Питання захисту бізнесу він обговорив із керуючою директоркою Світового банку з операційної діяльності Анною Б’єрде.

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За словами прем’єра, Росія посилює атаки на українські підприємства та інфраструктуру, завдаючи значної шкоди економіці.

"Стійкість України тримається на наших Силах оборони та здатності бізнесу працювати, зберігати робочі місця й сплачувати податки. За нашими оцінками, прямі втрати бізнесу у 2026 році можуть сягнути 8 млрд доларів. Тому захист підприємств від військових ризиків є одним із наших пріоритетів", - наголосив Корецький.

Як працюватиме Фонд страхування військових ризиків?

Уряд працює над створенням Фонду страхування військових ризиків. Він має поєднати підтримку доступного страхування для підприємців та механізми часткової компенсації вже завданих збитків.

Під час розмови сторони також обговорили, з яких джерел наповнювати фонд.

"Обговорили можливості його фінансування за допомогою різних інструментів. Продовжимо спільну роботу зі Світовим банком над ефективною моделлю із залученням міжнародних фінансових установ та страхового ринку", - написав прем’єр.

Остаточні параметри фонду поки що не затверджені. У вересні, за даними LB.ua, в уряді говорили про фонд обсягом близько 1 млрд доларів.

Що відомо про програму SPUR 2.0?

Окремо на зустрічі йшлося про програму SPUR 2.0 та залучення нових донорів для розширення фінансової підтримки України.

"Попередня програма дуже добре спрацювала. Продовжуємо далі", - зазначив Корецький.

Чому бізнесу потрібне страхування військових ризиків?

Регіональний директор NEQSOL Holding B.V. в Україні, голова наглядової ради Ощадбанку Володимир Лавренчук у колонці для "Економічної правди" зазначив, що ризики війни давно вийшли за межі окремих компаній.

"Військовий ризик перестав бути проблемою підприємств", - написав він.

Експерт нагадав про масштаби збитків: за оцінками уряду, Світового банку, Єврокомісії та ООН, на кінець 2025 року прямі збитки України становили 195,1 млрд доларів, з них 19,2 млрд припали на торгівлю та промисловість. Тому, на його думку, потрібен загальний інструмент захисту.

"Щоб зберегти стійкість економіки, потрібен системний механізм її страхування за участю держави, міжнародних партнерів та приватного ринку", - пояснив Лавренчук.

При цьому поліс окремої компанії, підкреслив експерт, не врятує від загальних потрясінь.

"Економіка - це система взаємозалежних учасників, і страховий поліс компанії не захищає її від системної кризи", - підсумував він.

Економіка України - новини

Як писав Главред, Україні на 2027 рік не вистачає близько 70 млрд євро зовнішнього фінансування. Лідери ЄС доручили Єврокомісії підготувати варіанти покриття дефіциту - від нового спільного кредиту до використання заморожених російських активів. Бельгія, як і раніше, виступає проти ідеї використання активів РФ.

У вересні Корецький попереджав про ризики для державних фінансів. За словами прем’єра, затримка допомоги Заходу загрожує Україні масштабним скороченням витрат. Ця заява пролунала 16 вересня.

Свій план підтримки підприємств, що постраждали від атак, раніше представив голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов. Він запропонував податкові пільги та доступні кредити, а також передачу вільних державних і комунальних складів логістичним компаніям за символічну плату. За його словами, зупинка підприємств загрожує не лише збитками для власників, а й дефіцитом продуктів, ліків і палива.

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