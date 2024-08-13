УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Наступ набирає обертів: ЗСУ розширюють плацдарм на Курщині - BILD

Руслана Заклінська
13 серпня 2024, 19:06
107
Українські захисники просуваються у напрямку Коренево, розширюючи плацдарм на Курщині, розповів Юліан Рьопке.
Наступ набирає обертів: ЗСУ розширюють плацдарм на Курщині - BILD
ЗСУ розширюють плацдарм на Курщині / Колаж: Главред, фото: 1 окремий батальйон морської піхоти, svoboda.org

ЗСУ взяли під контроль 44 населені пункти в Курській області, що становить близько 5% регіону, водночас росіяни стверджують, що втратили 28. Українські військові продовжують наступ у напрямку селища Коренево. Про це повідомив експерт з аналізу відкритих даних BILD Юліан Рьопке.

"Найбільшим успіхом України стало захоплення Суджі: 12 серпня військовослужбовці ЗСУ опублікували відеозаписи, що підтверджують контроль України над містом. Це перше російське місто, яке вдалося зайняти ЗСУ. Суджа, в якій налічувалося близько п'яти тисяч мешканців, на записах виглядає пустельною, хоча серйозних руйнувань не видно", - зазначив Рьопке.

За його словами, відеозаписи з Курської області свідчать про те, що за 20 км на південь від Суджі тривають важкі бої. Російські підрозділи, включно з загонами "Ахмат", поки не змогли просунутися ближче до міста, ніж на 6 км.

відео дня

Рьопке розповів, що ЗСУ також просуваються на 30 км північніше, у напрямку Коренево, намагаючись розширити свій плацдарм. Українську техніку також помітили на дорозі до села Гір'ї на схід від Суджі.

Експерт наголосив, якщо Україні вдасться зайняти ці населені пункти, це стане значним провалом для Володимира Путіна.

Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, 12 серпня президент України Володимир Зеленський вперше офіційно підтвердив, що Збройні сили України розпочали наступ на Курську область Росії. Зеленський наголосив, що українські війська звільнили близько тисячі квадратних кілометрів у Курській області, звідки окупанти регулярно обстрілювали Сумщину.

Також 13 серпня бійці ударної групи "Чорний Лебідь" 225 окремої штурмової бригади опублікували нове відео, де видно, що росіяни втратили контроль над населеним пунктом Любимівка. На відео військовий змінює назву населеного пункту, замальовуючи літеру "О", і додає кольори українського прапора. Це відео – частина серії публікацій ЗСУ про їхні успіхи в Курській області.

Як повідомляв Главред, російське командування підтягує підкріплення до Курської області, де триває українська спецоперація, підтвердив полковник СБУ Роман Костенко. Він зазначив, що поки що невідомо, чи включає операція захоплення Курської АЕС і які будуть подальші плани України після Курська.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

ЗСУ звільнили 74 населені пункти на Курщині: Зеленський розкрив деталі операції

ЗСУ звільнили 74 населені пункти на Курщині: Зеленський розкрив деталі операції

19:29 Україна
Дощі закінчуються: коли в Україну повернеться сильна спека

Дощі закінчуються: коли в Україну повернеться сильна спека

19:08 Синоптик
Путіністка Лариса Доліна задонатила 180 млн рублів бійцям ЗСУ - всі подробиці

Путіністка Лариса Доліна задонатила 180 млн рублів бійцям ЗСУ - всі подробиці

19:05 Stars
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Це фінал : Зеленський прямо сказав, чому ЗСУ пішли на Курськ 14721

"Це фінал": Зеленський прямо сказав, чому ЗСУ пішли на Курськ

Путін одразу поверне території під Курськом: у США дали диктатору одну пораду 5188

Путін одразу поверне території під Курськом: у США дали диктатору одну пораду

Переплутали із ЗСУ: росіяни розмотали вертольотом свою ж колону техніки під Курськом 3526

Переплутали із ЗСУ: росіяни "розмотали" вертольотом свою ж колону техніки під Курськом

Військові не справляються: довірене лице Кремля заговорив про приниження Путіна 2782

Військові не справляються: довірене лице Кремля заговорив про приниження Путіна

Останні новини

19:29

ЗСУ звільнили 74 населені пункти на Курщині: Зеленський розкрив деталі операції

19:08

Дощі закінчуються: коли в Україну повернеться сильна спека

19:06

Наступ набирає обертів: ЗСУ розширюють плацдарм на Курщині - BILD

19:05

Путіністка Лариса Доліна задонатила 180 млн рублів бійцям ЗСУ - всі подробиці

19:00

Путіністку Долину обдурили шахраї на мільйони та тепер виганяють із дому

Пожежа на Запорізькій АЕС. Як РФ вирішила відволікти світ від боїв у Курській областіПожежа на Запорізькій АЕС. Як РФ вирішила відволікти світ від боїв у Курській області
18:35

Лимон заховався серед яблук і грушок: тільки геній його знайде за 5 секунд

18:33

В одному з регіонів України вже розсилають повістки поштою: у ТЦК прокоментували

18:29

Сирський обвів Герасимова навколо пальця: експерт про операцію ЗСУ під Курськом

18:26

"Три базові ефекти": названо головну мету наступу ЗСУ в Курській області

Реклама
18:08

Росіяни захопили три села на Донеччині: в DeepState показали, де просунувся ворог

17:59

Як обраниця Пономарьова відреагувала на новину про його роман з Марією Яремчук - подробиці

17:52

Жінка зробила тест ДНК для розваги, але раптово викрила жахливий секрет своєї сім’ї

17:39

У мережі з'явився трейлер фільму "Мирні люди", куди увійшли перехоплені СБУ розмови росіянВідео

17:32

Не з цегли: з чого насправді будуть будинки в США - матеріали здивуютьВідео

17:29

Можемо піти і далі Курська: Росія не має особливих резервів, щоб нас зупиняти - депутат

17:28

Курськ, Донбас і хитрі плани росіянПогляд

17:17

Навіть малі дози небезпечні: алкоголь підвищує ризик раку у літніх людей - дослідження

17:07

Неслухняне пухнасте волосся: що робити, щоб була шикарна укладкаВідео

17:01

Таких на Землі немає: вчені знайшли на Марсі океани води, але є нюанс

17:00

Втомилася від їхніх витівок: хвора Кейт Міддлтон відмежувалась від Меган і Гаррі

Реклама
16:43

Під Курськом - нестача солдатів: Москва у паніці готується оголосити нову мобілізацію

16:39

Трамп продовжує вірити у можливість перемовин із ПутінимВідеоблоги

16:37

Як правильно – рАзом чи разОм: дуже багато людей постійно роблять таку помилкуВідео

16:27

Російський Іл-20 отримав "на горіхи": Варшава підіймала в небо F-16 - причина

16:25

Любитель "ядерного кийка" Медведєв верещить через бої під Курськом: до Києва і далі

16:21

Найкращий метод зберігання огірків: будуть свіжими до 19 днів

16:18

Просування "повним ходом": нові відео бійців ЗСУ з Курської областіВідео

16:14

РФ проривається до Торецька, у міській забудові - бої: в ЗСУ розкрили критичну ситуацію

16:03

Надя Дорофєєва розповіла про своє зникнення на тлі чуток про вагітність

15:59

"Путіна скинуть покидьки з фронту": Мусієнко описав сценарій падіння глави КремляВідео

15:49

Потрібні лише 2 речі: як назавжди позбутись від бур'янів без сапки

15:16

Сюрприз для Росії: боєць ЗСУ зняв відео за 20 км від Курської АЕСВідео

15:10

4 найбільш невдачливі знаки зодіаку, яким загрожують грошові втрати

15:05

"Офіційно": путіністку Машу Распутіну жорстко покарають у РФ - причина

15:01

Від ненависті до любові: Харчишин відповів на чутки про роман з Соколовою

14:50

Накриє низка фінансових проблем: що категорично не можна робити 14 серпня

14:45

Чи буде Україна анексовувати територію Курської області РФ: в МЗС дали чітку відповідь

14:37

Дружба з Путіним та цькування Гарріс: деталі розмови Трампа з Маском

14:26

Президентський термін Лукашенка добігає кінця: чому Путін не схвалює його кандидатуру

14:18

Китайський гороскоп на завтра 14 серпня: Бикам - підстава, Мавпам - страх і критика

Реклама
14:17

Діятиме для всіх: Генштаб ввів нові обмеження для однієї з областей - що відомо

14:16

Може зомліти прямо на фронті: Julik зізнався, що боїться отримати повістку

14:07

Злата Огнєвіч прокоментувала "роман" із відомим одруженим співаком

14:00

Яким шляхом жінка може вийти на дах: ідеальний спосіб перевірити себе за 5 секунд

13:44

РФ підготувала флот для ядерних ударів по Європі: відомі можливі цілі – FT

13:16

Пожежа на Запорізькій АЕС: стала відома реальна ціль провокації Росії

13:10

Україну охопить сильний антициклон Mashal: яка погода буде 14 серпня

12:57

Загроза заморожування війни: Мусієнко поділився невтішним сценаріємВідео

12:49

ЗСУ вдарили по "центру ухвалення рішень" у Криму: куди Росія перемістила штаб ЧФ

12:27

Армія РФ у паніці: ЗСУ наступають на Курщині на чотирьох напрямках

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти