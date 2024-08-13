Наступ набирає обертів: ЗСУ розширюють плацдарм на Курщині - BILD

Українські захисники просуваються у напрямку Коренево, розширюючи плацдарм на Курщині, розповів Юліан Рьопке.

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ЗСУ розширюють плацдарм на Курщині / Колаж: Главред, фото: 1 окремий батальйон морської піхоти, svoboda.org

ЗСУ взяли під контроль 44 населені пункти в Курській області, що становить близько 5% регіону, водночас росіяни стверджують, що втратили 28. Українські військові продовжують наступ у напрямку селища Коренево. Про це повідомив експерт з аналізу відкритих даних BILD Юліан Рьопке.

"Найбільшим успіхом України стало захоплення Суджі: 12 серпня військовослужбовці ЗСУ опублікували відеозаписи, що підтверджують контроль України над містом. Це перше російське місто, яке вдалося зайняти ЗСУ. Суджа, в якій налічувалося близько п'яти тисяч мешканців, на записах виглядає пустельною, хоча серйозних руйнувань не видно", - зазначив Рьопке.

За його словами, відеозаписи з Курської області свідчать про те, що за 20 км на південь від Суджі тривають важкі бої. Російські підрозділи, включно з загонами "Ахмат", поки не змогли просунутися ближче до міста, ніж на 6 км.

відео дня

Рьопке розповів, що ЗСУ також просуваються на 30 км північніше, у напрямку Коренево, намагаючись розширити свій плацдарм. Українську техніку також помітили на дорозі до села Гір'ї на схід від Суджі.

Експерт наголосив, якщо Україні вдасться зайняти ці населені пункти, це стане значним провалом для Володимира Путіна.

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Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, 12 серпня президент України Володимир Зеленський вперше офіційно підтвердив, що Збройні сили України розпочали наступ на Курську область Росії. Зеленський наголосив, що українські війська звільнили близько тисячі квадратних кілометрів у Курській області, звідки окупанти регулярно обстрілювали Сумщину.

Також 13 серпня бійці ударної групи "Чорний Лебідь" 225 окремої штурмової бригади опублікували нове відео, де видно, що росіяни втратили контроль над населеним пунктом Любимівка. На відео військовий змінює назву населеного пункту, замальовуючи літеру "О", і додає кольори українського прапора. Це відео – частина серії публікацій ЗСУ про їхні успіхи в Курській області.

Як повідомляв Главред, російське командування підтягує підкріплення до Курської області, де триває українська спецоперація, підтвердив полковник СБУ Роман Костенко. Він зазначив, що поки що невідомо, чи включає операція захоплення Курської АЕС і які будуть подальші плани України після Курська.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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