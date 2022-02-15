Путін не піде на вторгнення в Україну: аналітик назвав вагомі причини

Кремль зараз слабкий і некомпетентний, вважає Джеймс Шерр / Фото Reuters

Ризики високі, але не можна сказати, що атака Росії на Україну неминуча. Аналітик Міжнародного центру оборони і безпеки (Таллінн, Естонія) Джеймс Шерр вважає, що, найімовірніше, президент РФ Володимир Путін не зважиться на повномасштабне вторгнення.

За словами експерта, війна і загрози - це елементи політики в розумінні Путіна. А головна його мета - це залякування не лише України, а й Заходу.

"Ризики, безумовно, дуже високі. Але говорити про те, що атака РФ на Україну неминуча, стало б переоцінкою ситуації. Вважаю, що повномасштабне вторгнення не неминуче. Сумніваюся, що це відбудеться", - сказав Шерр в ефірі Espreso.TV.

"Путін хоче, щоби де-факто, а можливо і де-юре, Україна стала частиною сфер впливу Російської Федерації", – вважає Шерр.

Саме за такого сценарію розширення НАТО "буде припинено". Крім того, своїми діями глава Кремля також намагається розколоти союзників у питанні української держави, адже тоді вона не матиме такої підтримки від світових лідерів.

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Шерр вважає, що лідери країн і дипломати "припскаються багатьох помилок" в політиці протидії режиму Путіна. Наприклад, адміністрація президента США Джо Байдена "мала б бути більш послідовною" у своїй політиці стримування російської агресії.

"Кремль зараз слабкий та некомпетентний. Цим потрібно скористатися. І, на мою думку, в останні тижні політика адміністрації Байдена стала продуктивнішою та професійнішою. Вона допомогла зміцнити позицію України на тлі загострення російсько-української війни", - резюмував експерт.

Як повідомляв Главред, зараз на кордоні з Україною знаходиться до 127 тисяч військовослужбовців Росії. Як заявив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія, цього недостатньо для ймовірного нового повномасштабного вторгнення Росії.

Тим часом постійний представник РФ при ЄС Володимир Чижов заявив, що Росія не буде нападати на Україну, якщо її на це "не спровокують". Він додав, що Москва має право захищати російських громадян, які проживають на Донбасі.

Ризик вторгнення Росії

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, зокрема, під час зимових Олімпійських ігор.

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ та американських військових, що напад Росії на Україну може статися найближчої середи, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.

Салліван припустив, що, найімовірніше, Росія почне з повітряних бомбардувань і ракетних атак. Він стверджує, що операція Росії проти України може передбачати захоплення низки великих міст, зокрема, Києва.

З позицією США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великої Британії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував дату можливого вторгнення Росії на територію України 16 лютого, яку раніше назвали західні ЗМІ. За його словами, зараз в інформпросторі забагато згадок про це, але Україна повинна керуватися лише реальною інформацією.

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