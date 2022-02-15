У Кремлі запевнили, що Путін готовий до перемовин щодо "української кризи"

Путін готовий до переговорів / Фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін нібито "готовий до перемовин", заявив прессекретар Кремля Дмитро Песков.

Він також додав, що" українська криза є лише частиною більш серйозних побоювань Росії в області безпеки".

"По-перше, президент Путін завжди вимагав переговорів і дипломатії", - сказав Песков кореспонденту CNN Фредеріку Пляйтгену ввечері в понеділок, 14 лютого.

"І фактично він ініціював питання про гарантії безпеки для Російської Федерації. І Україна - це лише частина проблеми, це частина більшої проблеми гарантій безпеки для Росії, і, звичайно, президент Путін готовий до переговорів", - заявив Песков.

Мінські угоди по Донбасу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше заявив, що Київ готовий виконувати Мінські угоди, але не в інтересах Росії. Москва наполягає на прямих переговорах української держави з представниками російських окупаційних адміністрацій" ДНР " і " ЛНР " на Донбасі, що категорично неприйнятно для України.

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Тимчасова повірена у справах США в Україні Христина Квін говорила, що конфлікт на Донбасі все ще можна врегулювати на базі " Мінська". Проблема полягає в різній інтерпретації домовленостей сторонами конфлікту. Досягти компромісу не вдасться до тих пір, поки Москва наполягатиме на запуску угод на шкоду суверенітету Української держави.

Представник Києва в ТКГ по Донбасу Сергій Гармаш розповів, що Україна в рамках Мінського процесу готова обговорювати всі ініціативи з вирішення конфлікту, проте не збирається письмово реагувати на пропозиції російських представників ОРДЛО, оскільки вони не є стороною конфронтації.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив Путіну, що він бачить "шанс" для дипломатичного діалогу із Заходом з питань безпеки Росії, заявивши, що він рекомендує продовжувати такі зусилля.

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