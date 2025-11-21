Графік відключення на 22 листопада: годин зі світлом буде більше

Що відомо:
- РФ атакувала Україну ракетами та дронами
- Під обстрілом були об'єкти енергетики
- Укренерго ввело графіки відключення світла
В Україні вводять графіки вимкнення світла на 22 листопада. Ситуація в енергосистемі залишається складною. Про це зазначає Укренерго.
Графіки відключення світла діятимуть протягом усієї доби в обсязі від 1 до 3,5 черг. Обмеження застосовуватимуться для промислових і побутових споживачів.
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Слідкуйте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з'являється за графіком - будь ласка, споживайте її економно!" - ідеться в повідомленні.
Відключення електроенергії в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні через складну ситуацію в енергосистемі продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Тому графіки погодинних відключень заплановані й сьогодні, 19 листопада.
Раніше повідомлялося, що визначальним для енергосистеми залишається фактор російських обстрілів, час та інтенсивність яких неможливо передбачити. Якби в нинішній ситуації вдарили морози, то "були б більш тривалі відключення".
Напередодні стало відомо, що ризики для української енергосистеми наступної зими 2025-2026 років залишаються дуже високими через продовження російських атак.
