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Гордон записав емоційне відеозвернення до Путіна щодо Російської атаки на Україну

14 лютого 2022, 13:22

Дмитро Гордон, крім президента РФ, звернувся до росіян, чиї сини, солдати і офіцери, зараз дислоковані в районах поблизу українського кордону.

Путін, Гордон
Володимир Путін і Дмитро Гордон / УНІАН

Український медіаменеджер, блогер і телеведучий Дмитро Гордон вирішив публічно звернутися до президента Володимира Путіна - через загрозу повномасштабного вторгнення в Україну. Відповідний Відеоролик Гордон виклав на своєму YouTube-каналі.

"Володимир Путін, я невипадково показав вам місця, які для мене – все. Напевно, це те, що називається Батьківщиною. У нас, в українців, у киян, є Батьківщина і нам все одно, які у вас на неї плани: бомбардувати з повітря або захоплювати через наземну операцію. Ми будемо захищати свою батьківщину, тому що Батьківщина – це мама, і іншої ні в кого з нас немає", – підкреслив він, звертаючись до лідера Кремля.

Телеведучий також через відео звернувся до російських жінок, чиї діти зараз знаходяться в декількох десятках кілометрів від кордону з Україною ‒ в очікуванні наказу з Москви наступати.

"Ми знаходимося на своїй землі, ми любимо свою землю, ми нікому не погрожуємо, в тому числі і Росії. І ви повинні знати, що всіх, хто ступить на нашу землю, ми будемо вбивати, тому що у нас немає іншого вибору", – сказав Гордон.

Крім того, закликав російських матерів вплинути на синів і умовити їх не нападати на Україну. За словами Гордона, для Путіна і кремлівської верхівки солдати – "всього-навсього гарматне м'ясо".

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Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон поділився на своїй сторінці в мережі Instagram несподіваним знімком.

У новому пості він опублікував кадр з переговорів президентів США і Росії - Джо Байдена і Володимира Путіна, але замість американського лідера на телеекрані був Дмитро Гордон з дулєю наголо.

За допомогою фотошопу телеведучий вставив скріншот зі свого відео дворічної давності про пропагандиста Володимира Соловйова. Тоді непристойний жест (він же дуля) адресувався саме йому.

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Володимир Путін вторгнення Росії Дмитро Гордон
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