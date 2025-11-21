В Криму знищено гелікоптер Ка-27 та цінні РЛС: деталі ювелірної операції ГУР

Успішні удари супроводжувалися ухиленням від ракетного комплексу "Панцирь-С1".

ГУР уразило об'єкти РФ у Криму

Головне:

ГУР знищило гелікоптер Ка-27 у Криму

Ліквідовано кілька дороговартісних РЛС

Операція проведена спецпідрозділом ГУР "Примари"

Українські безпілотники Головного управління розвідки завдали серйозних втрат російським військовим у тимчасово окупованому Криму. Знищено гвинтокрил Ка-27 і дороговартісні РЛС. Про це повідомило ГУР.

"Загарбникам у Криму знову непереливки - майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали чергових серйозних втрат російській окупаційній армії", - йдеться в повідомленні. відео дня

За даними розвідки, в результаті операції було успішно уражено російський корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27, аеродромний радіолокаційний комплекс "Ліра-А10", РЛС 55Ж6У "Нєбо-У", РЛС "Нєбо-СВ" у купольній конструкції, та РЛС П-18 "Терек".

У ГУР зазначили, що операція супроводжувалася влучними ударами по дороговартісних російських цілях та успішним ухиленням безпілотників від ракетного комплексу "Панцирь-С1".

Дивіться відео атаки українських БПЛА:

Атака ГУР / Фото: скріншот

Які російські об’єкти є пріоритетними для ударів - думка експерта

Військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив, що під час планування ударів Україна свідомо обирає найбільш значущі цілі. Йдеться про об’єкти, які приносять суттєві фінансові надходження до бюджету РФ або безпосередньо підсилюють воєнний потенціал російської армії.

За його словами, у пріоритеті - не лише військові установки, а й ключові економічні й науково‑виробничі центри. Виведення таких вузлів з ладу послаблює здатність Кремля фінансувати війну, забезпечувати армію технікою та підтримувати стабільний темп виробництва для оборонного комплексу.

Вибухи в Криму - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 21 листопада у Криму пролунали вибухи та спалахи, що розбудили мешканців Феодосії та Сакського району. За попередньою інформацією атаковано ТЕЦ у Саках.

Також ввечері 15 та вночі 16 листопада Росію і тимчасово окупований Крим атакували безпілотники та ракети. Місцеві жителі повідомляли про вибухи у Волгограді, Воронежській та Самарській областях, а також у Севастополі, Новофедорівці й Сімферополі.

Крім цього, українські військові завдали точного удару по базі російських дронів "Оріон" у районі Кіровського в тимчасово окупованому Криму. Підрозділ "Птахи Мадяра" СБС знищив місце зберігання та обслуговування цих рідкісних і дорогих ударно-розвідувальних БПЛА.



Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України.

