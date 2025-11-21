Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

В Криму знищено гелікоптер Ка-27 та цінні РЛС: деталі ювелірної операції ГУР

Руслана Заклінська
21 листопада 2025, 16:38
1076
Успішні удари супроводжувалися ухиленням від ракетного комплексу "Панцирь-С1".
В Криму знищено гелікоптер Ка-27 та цінні РЛС: деталі ювелірної операції ГУР
ГУР уразило об'єкти РФ у Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео ГУР

Головне:

  • ГУР знищило гелікоптер Ка-27 у Криму
  • Ліквідовано кілька дороговартісних РЛС
  • Операція проведена спецпідрозділом ГУР "Примари"

Українські безпілотники Головного управління розвідки завдали серйозних втрат російським військовим у тимчасово окупованому Криму. Знищено гвинтокрил Ка-27 і дороговартісні РЛС. Про це повідомило ГУР.

"Загарбникам у Криму знову непереливки - майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали чергових серйозних втрат російській окупаційній армії", - йдеться в повідомленні.

відео дня

За даними розвідки, в результаті операції було успішно уражено російський корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27, аеродромний радіолокаційний комплекс "Ліра-А10", РЛС 55Ж6У "Нєбо-У", РЛС "Нєбо-СВ" у купольній конструкції, та РЛС П-18 "Терек".

У ГУР зазначили, що операція супроводжувалася влучними ударами по дороговартісних російських цілях та успішним ухиленням безпілотників від ракетного комплексу "Панцирь-С1".

Дивіться відео атаки українських БПЛА:

В Криму знищено гелікоптер Ка-27 та цінні РЛС: деталі ювелірної операції ГУР
Атака ГУР / Фото: скріншот

Які російські об’єкти є пріоритетними для ударів - думка експерта

Військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив, що під час планування ударів Україна свідомо обирає найбільш значущі цілі. Йдеться про об’єкти, які приносять суттєві фінансові надходження до бюджету РФ або безпосередньо підсилюють воєнний потенціал російської армії.

За його словами, у пріоритеті - не лише військові установки, а й ключові економічні й науково‑виробничі центри. Виведення таких вузлів з ладу послаблює здатність Кремля фінансувати війну, забезпечувати армію технікою та підтримувати стабільний темп виробництва для оборонного комплексу.

Вибухи в Криму - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 21 листопада у Криму пролунали вибухи та спалахи, що розбудили мешканців Феодосії та Сакського району. За попередньою інформацією атаковано ТЕЦ у Саках.

Також ввечері 15 та вночі 16 листопада Росію і тимчасово окупований Крим атакували безпілотники та ракети. Місцеві жителі повідомляли про вибухи у Волгограді, Воронежській та Самарській областях, а також у Севастополі, Новофедорівці й Сімферополі.

Крім цього, українські військові завдали точного удару по базі російських дронів "Оріон" у районі Кіровського в тимчасово окупованому Криму. Підрозділ "Птахи Мадяра" СБС знищив місце зберігання та обслуговування цих рідкісних і дорогих ударно-розвідувальних БПЛА.

Читайте також:

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ГУР новини Криму війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ожеледиця, сніг та +17°C: Україну чекають справжні кліматичні гойдалки

Ожеледиця, сніг та +17°C: Україну чекають справжні кліматичні гойдалки

14:30Синоптик
Переговори щодо майбутньої мирної угоди: Зеленський затвердив склад делегації

Переговори щодо майбутньої мирної угоди: Зеленський затвердив склад делегації

13:24Війна
Світла буде більше: українцям обіцяють коротші відключення електроенергії

Світла буде більше: українцям обіцяють коротші відключення електроенергії

13:13Україна
Реклама

Популярне

Більше
Труднощі залишаться позаду: до п’ятьох знаків зодіаку прийде справжній достаток

Труднощі залишаться позаду: до п’ятьох знаків зодіаку прийде справжній достаток

П'є вже на вулиці: пошарпану Брітні Спірс у дивному вигляді зняли папараці

П'є вже на вулиці: пошарпану Брітні Спірс у дивному вигляді зняли папараці

Три знаки зодіаку доб'ються фантастичного успіху до кінця тижня: хто у списку

Три знаки зодіаку доб'ються фантастичного успіху до кінця тижня: хто у списку

Був співзасновником гурту "DZIDZO": раптово помер відомий український співак

Був співзасновником гурту "DZIDZO": раптово помер відомий український співак

Потап і Настя виставили свій особняк на продаж за 100 млн: який він має вигляд

Потап і Настя виставили свій особняк на продаж за 100 млн: який він має вигляд

Останні новини

15:16

Як не накупити зайвого: сім помилок, яких слід уникати під час купівлі новорічних прикрас

15:03

Кейт Міддлтон розкрила причину свого перетворення на блондинку

14:46

Українці можуть втратити до 50% пенсії: названо причину зменшення виплат

14:34

Зі стрічок, мандаринів і цукерок: як зробити унікальну гірлянду на Новий рікВідео

14:30

Ожеледиця, сніг та +17°C: Україну чекають справжні кліматичні гойдалки

США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війниСША тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни
14:26

Перший досвід: Могилевська показалася разом із молодшою донькою в поїзді

14:22

Україна оголосила в розшук Міндіча та Цукермана

13:54

Гості проситимуть рецепт: швидка закуска на Новий рік за 7 хвилин

13:31

Беруть усе у свої руки: п'ять знаків Зодіаку, які домінують у стосунках

Реклама
13:24

Переговори щодо майбутньої мирної угоди: Зеленський затвердив склад делегації

13:16

Україна повернула з Білорусі 31 українця: Коордштаб розкрив подробиці

13:13

Світла буде більше: українцям обіцяють коротші відключення електроенергії

12:52

Росіяни захопили два населені пункти і просунулись на кількох ключових напрямках

12:26

Точно не українські: чотири традиційні імені, які мають незвичне походження

12:21

Скільки метрів гірлянди потрібно на Новий рік: як підрахувати розмір для ялинки, каміна та сходів

12:06

Попереду критичні переговори: у Європі вигадали, як допомогти Україні з мирним планом Трампа

11:37

Ще не пізно: знаки зодіаку, які мають шанс розбагатіти до кінця 2025 року

11:36

Бандитська схема: як Сєдокова розводила покійного чоловіка

11:34

Трамп призначив нового спецпредставника для мирного плану: хто ним став

11:33

Частину регіонів України засипало снігом: де лютує сильна негода

Реклама
11:11

Шарфи-гіганти та блискучі легінси: стиліст назвала п'ять речей, які безнадійно застаріли

10:45

Лунали гучні вибухи: дрони атакували ключовий вузол енергосистеми в КримуВідео

10:30

11 років захищав країну і виводив побратимів з оточення: росіяни вбили сержанта "Залізного"Ексклюзив

10:25

Українці активно скуповують валюту: яким буде курс долара до кінця осені

10:00

"Ідея належала татусям": що відомо про футбольний матч під час відключення світла, який став вірусним

09:48

Росія атакувала міжнародний пункт пропуску на кордоні з Румунією – деталіФото

09:42

Як виростити "фрукт богів" на звичайному підвіконні: покрокова інструкціяВідео

08:59

Плацдарм для наступу на Дніпровщину: відомо, де росіяни хочуть прорватися

08:53

Був співзасновником гурту "DZIDZO": раптово помер відомий український співак

08:41

Топ-генерали США прилетять до Москви наступного тижня: у чому мета візиту

08:27

Гороскоп Таро на завтра 23 листопада: Близнюкам - вірити в себе, Левам - плоди

08:10

Ситуація зі світлом може погіршитися ще більшеПогляд

07:49

"Зима буде холодною": Трамп звернувся до України та закликав прийняти мирний план

06:15

Три знаки зодіаку доб'ються фантастичного успіху до кінця тижня: хто у списку

06:10

США вийшли з НАТО?Погляд

06:00

"Інфаркт": що сталося з Альбіною Джанабаєвою в Москві

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини з собакою за 51 с

05:27

Кожна голочка виглядатиме натурально: як розпушити штучну ялинку

05:03

Гороскоп на завтра 23 листопада: Терезам - труднощі, Рибам - випробування

04:45

"Важливий крок": принц Вільям і Кейт Міддлтон ухвалили рішення щодо спадкоємця

Реклама
04:00

Труднощі залишаться позаду: до п’ятьох знаків зодіаку прийде справжній достаток

03:30

Є лише один "умовно позитивний" шлях: Кочетков назвав головну загрозу для Києва

02:50

Африка трісне навпіл: розкрито лякаючі наслідки майбутнього розколу

02:25

Кінець 2025 принесе великі почуття: яким ТОП-4 знакам пощастить у коханні

02:12

Як за 2 хвилини заснути й отримати найкращий відпочинок: перевірений китайський метод

01:41

Чотири знаки зодіаку, на яких чекає доленосна зустріч у грудні

01:11

В одних світла більше, в інших - менше: чому в областях різні графіки

00:12

Цимбалюк вийшов із себе: учасниця "Холостяка" "перевернула" церемонію троянд

00:06

Доленосний місяць: на який знак зодіаку чекає нереальне завершення 2025 рокуВідео

21 листопада, п'ятниця
23:45

Розміром із Люксембург: які землі має віддати Україна згідно з планом Трампа

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти