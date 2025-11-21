ЗМІ дізналися про розмову Зеленського з Венсом: названо головні вимоги США

В адміністрації президента США хочуть, щоб Україна і Росія погодили деталі "мирного плану".

США висунули вимоги Україні щодо мирної угоди / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Головне:

ЗМІ дізналися про розмову Зеленського з Венсом

США хочуть, щоб Україна і РФ погодили "мирний план" до кінця року

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Джеймсом Девідом Венсом.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, дзвінок відбувся в п'ятницю і завершився після 16:00 за Києвом.

У повідомленні вказується, що деталі розмови співрозмовник агентства не розкрив.

Які вимоги висувають США

В адміністрації президента США хочуть, щоб Україна і Росія погодили деталі "мирного плану" до кінця року, пише видання CNN.

Джерела видання зазначають, що відновлення переговорів щодо війни в Україні стало пріоритетом для Трампа протягом останніх тижнів - незабаром після того, як США допомогли в досягненні припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

Співрозмовники CNN стверджують, що Трамп хоче прискорити терміни завершення війни в Україні, сподіваючись завершити конфлікт, який, як він колись публічно заявив, буде легко вирішити.

Деякі американські чиновники заявили, що адміністрація президента США хоче, щоб Росія і Україна домовилися про угоду до кінця року.

Умови мирних переговорів: позиція РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров наголосив, що Україна ретельно розглядає всі пропозиції міжнародних партнерів і ясно формулює свою власну позицію. За його словами, будь-які рішення, що виходять за межі державного суверенітету, безпеки громадян і встановлених Україною "червоних ліній", неможливі в принципі. Саме ці принципи лежать в основі будь-яких переговорів та обговорень.

Раніше Зеленський звернувся до українців на тлі тиску США. Президент наголосив, що перед державою може постати вкрай складний вибір.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США. Берлін заявив, що Європа хоче справедливого і тривалого миру, але не прийме капітуляційних умов.

Як раніше писав Главред, Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією і Україною, що складається з 28-ми пунктів, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись з російським посланником Кирилом Дмитрієвим і українськими чиновниками.

