ЗМІ дізналися про розмову Зеленського з Венсом: названо головні вимоги США

Головне:
- ЗМІ дізналися про розмову Зеленського з Венсом
- США хочуть, щоб Україна і РФ погодили "мирний план" до кінця року
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Джеймсом Девідом Венсом.
Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, дзвінок відбувся в п'ятницю і завершився після 16:00 за Києвом.
У повідомленні вказується, що деталі розмови співрозмовник агентства не розкрив.
Які вимоги висувають США
В адміністрації президента США хочуть, щоб Україна і Росія погодили деталі "мирного плану" до кінця року, пише видання CNN.
Джерела видання зазначають, що відновлення переговорів щодо війни в Україні стало пріоритетом для Трампа протягом останніх тижнів - незабаром після того, як США допомогли в досягненні припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.
Співрозмовники CNN стверджують, що Трамп хоче прискорити терміни завершення війни в Україні, сподіваючись завершити конфлікт, який, як він колись публічно заявив, буде легко вирішити.
Деякі американські чиновники заявили, що адміністрація президента США хоче, щоб Росія і Україна домовилися про угоду до кінця року.
Умови мирних переговорів: позиція РНБО
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров наголосив, що Україна ретельно розглядає всі пропозиції міжнародних партнерів і ясно формулює свою власну позицію. За його словами, будь-які рішення, що виходять за межі державного суверенітету, безпеки громадян і встановлених Україною "червоних ліній", неможливі в принципі. Саме ці принципи лежать в основі будь-яких переговорів та обговорень.
Раніше Зеленський звернувся до українців на тлі тиску США. Президент наголосив, що перед державою може постати вкрай складний вибір.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США. Берлін заявив, що Європа хоче справедливого і тривалого миру, але не прийме капітуляційних умов.
Як раніше писав Главред, Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією і Україною, що складається з 28-ми пунктів, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись з російським посланником Кирилом Дмитрієвим і українськими чиновниками.
Більше новин:
- Чому Трамп не може змусити Путіна завершити війну: у Раді назвали причину
- У Трампа звернулися до країн ЄС із важливим закликом щодо війни - що пропонують
- США таємно розробляють новий план щодо припинення війни в Україні: у чому його суть
Про джерело: CNN
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.
Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред