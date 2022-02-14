Загроза військового вторгнення РФ в Україну: Шольц заявив про готовність ФРН до удару санкціями по Москві

Олаф Шольц / Reuters

Офіційний Берлін буде готовий до серйозних санкцій проти Росії у тому випадку, якщо відбудеться російське військове вторгнення на територію України. Сьогодні немає причин для концентрації Росією військ біля українських кордонів. Німеччина закликає до прямих перемовин Києва та Москви з питань врегулювання конфлікту. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

Під час брифінгу за підсумками переговорів з президентом України Зеленським він сказав, що ФРН готова до нових санкцій проти Росії за військову атаку на українську державу. Берлін закликає до прямих переговорів Києва і Москви в ситуації з кризою біля українських кордонів.

"Не бачимо причин нарощування потенціалу з боку РФ, це було центральною темою наших переговорів сьогодні...Німеччина закликає до прямих переговорів Києва і Москви ... якщо Росія знову порушить територіальну цілісність України, ми готові до серйозних санкцій", - підкреслив Олаф Шольц.

Зустріч Зеленського і Шольца в Києві

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 14 лютого, провів переговори в Києві з канцлером ФРН Олафом Шольцем. Діалог відбувся на тлі повідомлень про загрозі військового вторгнення Росії на територію України.

Сторони обговорили питання врегулювання конфлікту на Донбасі, ситуацію з газопроводом Північний потік-2, надання фінансової допомоги Києву від Берліна, гарантії безпеки для України та інші теми. Переговори тривали майже 2 години.

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За словами Шольца, Зеленський пообіцяв надати документи щодо імплементації "особливого статусу" Донбасу виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Зеленський закликав олігархів і депутатів повернутися на територію України протягом 24 годин. Інакше держава прийме відповідні "серйозні висновки".

Шольц розповів про те, що в Німеччині вивчають питання надання зброї Україні, однак про будь-які рішення в Берліні говорити поки не готові.