"Для повномасштабного вторгнення недостатньо": скільки військових РФ стягнула до кордону з Україною

Війська Росії / Reuters

Зараз на кордоні з Україною знаходиться до 127 тисяч військовослужбовців Росії. Як заявив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія, цього недостатньо для ймовірного нового повномасштабного вторгнення Росії.

Лідер Слуги народу розповів, що, згідно з інформацією від розвідки і спецслужб, на кордоні знаходиться 127 тисяч російських військовослужбовців, тоді як в 2020 році їх було там 220 тисяч.

"...У 2020 році було 220 тисяч солдатів і техніки РФ і т.д. а зараз, коли кажуть, що завтра буде вторгнення, 127 тисяч. Цього недостатньо, щоб робити якісь широкомасштабні дії. Тому хочу, щоб всі заспокоїлися, займалися нормальним життям. Це не означає, що немає зовсім загрози, але поки немає того рівня загрози, який нам намагаються якимось чином показати", - запевнив Арахамія журналістам, після засідання Слуги народу.

Він також додав, що сьогодні нардепи не обговорювали з президентом Мінські угоди. Але запевнив, що Україна не збирається виходити з Мінських угод.

У той же час, за його словами, позиція України залишається незмінною – спочатку ЗСУ повинні встановити повний контроль на кордоні, а потім вже робити політичні компоненти.

Реклама

читайте такожВійська біля кордонів України: Зеленський назвав мету РФ і оцінив ризик вторгнення

Можливе вторгнення Росії в Україну

Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки, які доводять, що Росія продовжує перекидати війська і техніку в Білорусь і незаконно окупований Крим. Зокрема, в Білорусі в 45 км від українських кордонів помітили російську бойову групу, а в Криму – реактивні системи залпового вогню, бронетехніку і військові намети.

При цьому президент США Джо Байден раніше закликав американців виїхати з України на тлі можливого російського вторгнення. Глава Білого дому в той же час підкреслив, що не буде відправляти американських військових в Україну. Він пояснив це тим, що "це буде світова війна, коли американці і росіяни починають стріляти один в одного".

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що РФ продовжує перекидати до українського кордону бойові підрозділи - і на своїй території, і в Білорусі. Росія стягнула до українського кордону вже 70% необхідної кількості військових для можливого повномасштабного вторгнення. До вторгнення готові вже більше 62 тисяч військовослужбовців.

Глава Міноборони України Олексій Резніков раніше зазначав, що українські військові зараз відпрацьовують різні варіанти розвитку подій, тому російський сценарій 2014 року сьогодні Неможливий. Однак найвірогідніший сценарій, який може застосувати РФ – це дестабілізація всередині країни, підкреслив Резніков.

Читайте також: