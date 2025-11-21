Коли в Україні менше вимикатимуть світло: в уряді назвали терміни

Свириденко розповіла, що найближчим часом очікується скорочення відключень світла.

https://glavred.net/ukraine/kogda-v-ukraine-budut-menshe-vyklyuchat-svet-v-pravitelstve-nazvali-sroki-10717760.html Посилання скопійоване

Українці найближчим часом можуть видихнути з полегшенням / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

В уряді анонсували скорочення відключень світла

Найближчими днями графіки відключень можуть послабшати

В Україні найближчими днями можуть суттєво скоротитися графіки відключень електроенергії. Відповідні кроки затвердили на засіданні уряду України 21 листопада. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

За її словами, вона разом із віцепремʼєром Олексієм Кулебою, в.о. міністра енергетики Артемом Некрасовим, заступником керівника Офісу Президента України Віктором Микитою та головою "Укренерго" Віталієм Зайченком провела нараду з керівниками обласних військових адміністрацій.

відео дня

Головна тема наради - стабілізація енергопостачання для громад в регіонах.

Крім того, заслухали доповіді про постачання світла і тепла для громадян та критичних обʼєктів.

"Обговорили шляхи скорочення тривалості відключень. Поставила відповідні задачі міністерствам, компаніям та керівникам ОВА. Очікуємо на скорочення відключень у найближчі дні", - йдеться в повідомленні Свириденко.

Скільки триватимуть відключення світла в Україні - прогноз

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів, що графіки відключення світла діятимуть до кінця зими.

"Уникнути їх неможливо. Вони можуть лише ставати більш тривалішими, тому що ворог щодня вибиває генерацію", - каже Нагорняк.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як писав Главред, в Україні 22 листопада продовжать діяти графіки відключення електроенергії для побутових споживачів. Вимикати світло будуть в обсягу від 1 до 3,5 черг одночасно.

Нещодавно генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що тривалість відключень світла збільшилася, оскільки російські удари спрямовані не лише на електростанції, а й на енергетичні мережі. Через це передавати електроенергію від працюючих атомних станцій стає дедалі важче.

При цьому значного погіршення ситуації в енергосистемі через сильні морози поки не очікують. Утім, через регулярні удари Росії варто бути готовими до різних сценаріїв, зазначив глава Укренерго Віталій Зайченко.

Читайте також:

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред