Україну буде буквально заметати снігом: де вдарить сильний мороз

У багатьох областях синоптики оголосили штормове попередження.

Прогноз погоди в Україні на 22 листопада / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 22 листопада

Де температура повітря опуститься до -2 градусів

Де будуть дощі та сніг

Погода в Україні 22 листопада буде холодно. Також буде сніг, дощ та сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики вже оголосили І та ІІ рівні небезпечності у західних областях. Там очікується мокрий сніг з налипанням, ожеледь та ожеледиця.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях (I рівень загрози, жовтий), на перевалах Карпат (II рівень загрози, помаранчевий)", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 22 листопада / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 22-23 листопада у західних областях будуть складні погодні умови. Там очікується мокрий сніг з налипанням та ожеледицею. На півночі очікується дощ. У західних областях вночі будуть "мінуси". Температура повітря вдень підвищиться до 3-6 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні - 11-16 градусів тепла.

Погода 22 листопада

В Україні 22 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують сильний сніг у західних областях. Також там очікується ожеледиця та налипання мокрого снігу. У більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях буде туман. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Значення температури протягом доби коливатимуться від 3° морозу до 2° тепла. На решті території, крім південно-східної частини, вночі невеликі, вдень помірні дощі; температура вночі буде в межах +6..+11°, вдень повітря прогріватиметься до 13-18°, в Криму до +21°, у північних та Вінницькій областях вночі 1-6° тепла, вдень стовпчики термометрів сягатимуть 5-10°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -2

За даними meteoprog, 22 листопада в Україні буде тепліше. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+18 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до -2...+1 градус.

Прогноз погоди в Україні на 22 листопада / фото: meteoprog

Погода 22 листопада у Києві

У Києві 22 листопада буде хмарно. Синоптики цей день прогнозують дощі та туман. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 22 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні в п'ятницю, 21 листопада, порадує теплом. У деяких регіонах замість холодів очікується потепління.

Синоптик Наталка Діденко говорила, що Україна готується до контрастних погодних умов у найближчі вихідні, 22-23 листопада. Циклон і атмосферні фронти принесуть у різні регіони країни абсолютно різні сценарії - від зимових проявів до майже весняного тепла.

Синоптик Наталія Птуха дала неочікуваний прогноз про раптове погіршення погоди в Україні. Вже найближчим часом регіони накриє похолодання. У багатьох областях будуть сильні снігопади, мороз та ожеледиця. Може випасти навіть до 20 см снігу.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

