Розчленувала чоловіка на 15 частин: у РФ винесли вирок вдові відомого репера

За версією обвинувачення, у липні 2020 року жінка вбила чоловіка через особисту неприязнь, зробивши йому укол аналогом інсуліну.

https://glavred.net/stars/raschlenila-muzha-na-15-chastey-v-rf-vynesli-prigovor-vdove-izvestnogo-repera-10717709.html Посилання скопійоване

Суд визнав Марину Кохал винною у вбивстві Енді Картрайта / колаж: Главред, фото: versusb.ru, прес-служба судів Санкт-Петербурга

Коротко:

Суд визнав Марину Кохал винною у вбивстві Енді Картрайта

Жінка провину не визнала

У РФ суд засудив до 12 з половиною років у колонії загального режиму Марину Кохал - вдову репера Енді Картрайта (справжнє ім'я - Олександр Юшко) у справі про його вбивство. Про це повідомляють росЗМІ.

Суд визнав Кохал винною у вбивстві. Вдову репера також звинувачували в нарузі над тілом померлого, але суд виключив цю статтю з обвинувачення.

відео дня

За версією обвинувачення, у липні 2020 року Кохал убила чоловіка через особисту неприязнь, зробивши йому укол аналогом інсуліну. Коли реперу стало погано, вона навмисне не зробила нічого, щоб йому допомогти, а після смерті Картрайта розчленувала його тіло на 15 частин.

Кохал провину не визнала. В останньому слові вона назвала свій вчинок ідіотським і сказала, що працює з психотерапевтом. Захист підсудної просив її виправдати.

Вдову Картрайта заарештували в залі суду. Кохал перебувала в СІЗО з початку серпня 2020 року, але в жовтні 2021 року її перевели під домашній арешт.

Як повідомляє видання "78", Кохал стало зле в залі суду, їй викликали швидку допомогу.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відома українська фітнес-тренерка Аніта Луценко відповіла на чутки про те, що вона розійшлася з коханим. Як виявилося, вже деякий час ходять чутки про те, що тренерка закінчила стосунки зі своїм коханим чоловіком Олександром Лозовцовим.

Також українська актриса Наталя Денисенко сама показала свого ймовірного обранця. Як виявилося, Савранський вирішив спробувати себе в новій професії. Він засвітився з Наталкою на зйомках продовження фільму "Коли ти вийдеш заміж?".

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред