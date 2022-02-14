"Повторення Слов'янська ми не допустимо": глава МВС звернувся до українців на тлі загрози вторгнення РФ

Денис Монастирський звернувся до українців на тлі загрози вторгнення РФ / скріншот з відео

На тлі агресивних дій з боку РФ міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський запевнив, що в МВС не допустять жодних сепаратистських проявів.

"Ми, в Міністерстві внутрішніх справ не допустимо ніяких сепаратистських проявів, на зразок тих, що були навесні 2014-го року в Харкові, Луганську, Донецьку. Повторення Слов'янська ми теж не допустимо. Якщо якийсь "Гіркін" спробує захопити наші адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження і ніяких коливань", - сказав він у відеозверненні.

Монастирський також закликав українців не піддаватися паніці.

"Чим кожен з вас може зараз допомогти? По-перше, зберігайте спокій. Не панікуйте. Зараз не 2014 рік. Україна стала сильнішою і організованішою. По-друге, кожен на своєму місці повинен виконувати роботу, яку він виконує щодня, щоб працювали школи, лікарні, дитячі садки, підприємства. Шановні громадяни, Україна - сильна і єдина! Все Буде Добре! Слава Україні!", сказав міністр внутрішніх справ.

Загроза вторгнення РФ

Раніше президент США Джо Байден поділився своїми здогадками з приводу ймовірного вторгнення Росії в Україну з іншими лідерами НАТО і ЄС. США вважають, що Володимир Путін вирішив атакувати Україну в найближчі кілька днів. Відповідне звернення американського президента до союзників послідувало за нарадою оперативного штабу в Білому домі, повідомляє The Guardian.

Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про нападі Росії на Україну, яке, ймовірно, може відбутися в найближчу середу, 16 лютого. Таку інформацію оприлюднило видання Spiegel з посиланням на дані ЦРУ і американських військових.

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