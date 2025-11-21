Долар стрімко "полетів" вгору: НБУ здивував українців неочікуваним курсом

Банк оприлюднив новий курс валют на 24 листопада.

Курс валют на 24 листопада / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Гривня "втрачає" свої позиції відносно долара. Національний банк України встановив на понеділок, 24 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,26 гривні за долар. Це свідчить про те, що українська валюта послабилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником. Про це йдеться на сайті регулятора.

Від початку листопада зростання американської валюти становило 29 копійок - у перший день місяця курс був на рівні 41,97 гривні за долар.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро на 24 листопада

Щодо євро гривня також "послабила" позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 48,70 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 18 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,30/42,33 грн/дол., а євро - 48,75/49,78 грн/євро.

Курс валют на 24 листопада / фото: bank.gov.ua

Курс злотого на 24 листопада

НБУ також оновив офіційний курс польського злотого. У понеділок, 24 листопада злотий коштуватиме 11,46 грн/злотий.

Як зміниться курс долара до Нового року - прогноз банкіра

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов переконаний, що до кінця 2025 року ситуація залишатиметься відносно спокійною.

Він прогнозує, що курс долара коливатиметься у межах 42–43,5 грн, а євро - 49–51,5 грн. Такі показники, на його думку, відповідають реальному стану економіки країни. Щорічна інфляція за грудень не перевищить 10%, а сукупно за листопад-грудень складе лише 1–1,5%.

Як писав Главред, на п'ятницю, 21 листопада, Національний банк України підвищив офіційний курс долара. Водночас євро та злотий продемонстрували зниження.

Нагадаємо, експерт "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що валютний ринок України в середині листопада залишатиметься стабільним. Курс долара коливатиметься близько 42 грн, а євро - до 50 грн.

Тим часом керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва з посиланням на прогнози МВФ, Кабінету міністрів та НБУ розповіла, що валютний ринок України протягом найближчих двох років залишатиметься контрольованим. Долар у базовому сценарії може зрости до 48 гривень.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

