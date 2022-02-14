У Росії запевнили, що не нападатимуть на Україну, якщо не буде "провокацій"

Росія знову запевнила , що не буде нападати / ТАСС

Постійний представник РФ при ЄС Володимир Чижов заявив, що Росія не буде нападати на Україну, якщо її на це "не спровокують".

Він додав, що Москва має право захищати російських громадян, які проживають на Донбасі, повідомив російський чиновник в інтерв'ю виданню The Guardian.

"Ми не будемо вторгатися в Україну, якщо нас на це не спровокують. Якщо українці нападуть на Росію, не варто дивуватися, якщо ми відповімо", - сказав Чижов.

В якості ще однієї "провокації", яка може спровокувати напад Росії на Україну, дипломат назвав вбивство російських громадян як на Донбасі, так і в будь-якому іншому місці. При цьому постпред не уточнив, хто та за що їх буде "вбивати".

Ще однією "провокацією", яка може призвести до російського вторгнення, Чижов назвав Інсценування інциденту проти бойовиків на окупованих районах Донецької та Луганської області (ОРДЛО).

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"Спровокувавши їх, а потім вдаривши по них щосили, тим самим змусивши Росію на реакцію, щоб уникнути гуманітарної катастрофи на своїх кордонах", - уточнив російський дипломат.

Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися в найближчу середу, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великобританії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

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