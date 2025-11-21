10-градусний мороз, ожеледиця та 20 см снігу: Україну накриють жорсткі снігопади

Найближчими днями Україні різко зміниться погода і прийде похолодання.

https://glavred.net/synoptic/10-gradusnyy-moroz-gololedica-i-20-sm-snega-ukrainu-nakroyut-zhestkie-snegopady-10717751.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні / фото: Главред

Що дізнаєтеся:

Коли в Україну прийде похолодання

Де температура повітря опуститься до -10 градусів

У яких областях буде сильний сніг

Україну накриють активні снігопади вже найближчими днями. Така зміна погоди відбудеться під впливом атмосферних фронтів із західної Європи. Про це говорить синоптик Наталія Птуха, повідомляє РБК-Україна.

Уже цими вихідними, 22-23 листопада, найактивніші снігопади будуть у західних областях і вночі, і вдень.

відео дня

"Місцями чекаємо навіть значні опади. У Карпатах - сильний сніг. І налипання мокрого снігу по західних областях може бути. Ожеледь. На дорогах - ожеледиця", - каже Птуха.

Значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу також очікуються у Львівській та Івано-Франківській областях. Птуха закликає українців підготуватися до цих змін погоди.

"Це вже комплексні зимові прояви погоди. Оскільки вони перші в цьому сезоні, то, звичайно, до них зараз потрібно максимально підготуватися населенню. Насамперед, звісно, "перевзути" машини", - каже синоптик.

У західних областях будуть настільки сильні снігопади, що сніговий покрив може становити до 15 см, а в Карпатах - 20-30 см снігу.

В інших областях очікуються дощі. Лише в південних і східних регіонах буде сухо.

Прогноз погоди в Україні на 22 листопада / фото: ventusky

На північ країни сніг дійде в неділю, 23 листопада. Але там також буде і дощ. На тлі цього всього очікується незначне зниження температури повітря. Але в північних областях поки що не очікується поява снігового покриву.

"Переважно буде рідка фаза, але мокрий сніг уже може пролітати", - додала вона.

Прогноз погоди в Україні на 23 листопада / фото: ventusky

У понеділок, 24 листопада, опади поступово почнуть припинятися. Вони затримаються лише в південних та східних областях.

Найхолодніша температура повітря очікується в західних областях. 23-24 листопада вночі там буде 6 градусів морозу.

"Навіть, можливо, і денні максимуми будуть не вищими за 0. А в Карпатах навіть до -10 градусів у нічні години", - каже Птуха.

Прогноз погоди в Україні на 24 листопада / фото: ventusky

Незабаром похолодання прийде і в північні регіони - до -6 градусів.

"Але 24 листопада - вже зниження температури в більшості областей. Десь на 3-5 градусів від озвучених", - зазначила представниця УкрГМЦ.

Птуха зазначила, що поки що метеорологічна зима не прийшла в Україну.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні в п'ятницю, 21 листопада, порадує теплом. У деяких регіонах замість холодів очікується потепління.

Синоптик Наталка Діденко говорила, що Україна готується до контрастних погодних умов у найближчі вихідні, 22-23 листопада. Циклон і атмосферні фронти принесуть у різні регіони країни абсолютно різні сценарії - від зимових проявів до майже весняного тепла.

Читайте також:

Про персону: Наталія Птуха Наталія Птуха - випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціаторкою створення пресофісу цієї державної установи, начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ УкрДМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та джерелами інформації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред