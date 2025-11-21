Зеленський провів переговори з США щодо мирного плану і 'продавив' участь ЄС

Президент Зеленський годину говорив із віцепрезидентом США Венсом і міністром Дрісколлом.

Зеленський розмовляв з Венсом і Дрісколлом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Зеленського:

Україна позитивно cприймає кожну реалістичну пропозицію Трампа

Україна, США та Європа спільно працюватимуть над планом миру

Команди країн піддримуватимуть контакти 24/7

Україна позитивно ставиться до будь-якої реалістичної пропозиції президента США Дональда Трампа щодо мирного плану. Україна, США та європейські партнери спільно працюватимуть для досягнення миру. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, у цей день він майже годину спілкувався з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у присутності міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла.

"Ми встигли обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни, і стараємося зробити подальший шлях гідним і справді ефективним для досягнення тривалого миру", - зазначив Зеленський.

Президент висловив вдячність американським партнерам за увагу та готовність до співпраці. Також Зеленський розповів, що Україна, США та європейські партнери домовилися працювати на рівні радників, щоб шлях до миру був практичним та реалізованим.

"Україна завжди поважала та поважає прагнення президента Трампа закінчити кровопролиття, і ми сприймаємо позитивно кожну реалістичну пропозицію. Домовилися бути на постійному зв’язку, і команди готові працювати 24/7", - додав глава держави.

Розмова з генсеком НАТО

Президент України також провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорили дипломатичні можливості та план, запропонований американською стороною.

"Українці більше за всіх у світі хочуть закінчення цієї війни, припинення вбивств і достойного миру... Ми готові працювати швидко й конструктивно, щоб він спрацював. Координуємо спільні наступні кроки", - розповів Зеленський.

Розмова з головою Єврокомісії та Євроради

Незабаром президент України провів переговори з президентом Євроради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зеленський також розповів їм про мирний план СЩА та контакти з партнерами у Європі та США.

"Ми всі цінуємо бажання Америки та Президента Трампа закінчити цю війну й працюємо в тісній координації, щоб це був спільний, узгоджений план. Найближчими днями заплановано вже багато зустрічей і телефонних дзвінків. Команди України, США та Європи працюватимуть разом", - зазначив глава держави.

Як повідомляв Главред, адміністрація Трампа представила план завершення війни в Україні, який фактично прирівнюється до капітуляції. Документ налічує 28 пунктів і передбачає суттєві поступки з боку України - скорочення Збройних сил, офіційну відмову від вступу до НАТО та втрату частини територій Донбасу.

Також 21 листопада президент Зеленський заявив, що тиск на Україну зараз є надзвичайно сильним й країна стоїть перед дуже складним вибором у контексті американського мирного плану. У відеозверненні він наголосив, що Україна не може поступитися свободою та гідністю і не може довіряти агресору.

Крім цього, президент США заявив, що Україна має погодитися на запропонований Вашингтоном "мирний план" до четверга, 27 листопада. За його словами, День подяки "відповідний час" для такого рішення.

