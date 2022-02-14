Вторгнення РФ 16 лютого малоймовірно: Данілов заявив про підготовку військ

Олексій Данилов / Скріншот YouTube

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна готова до будь-якого розвитку подій на тлі загрози вторгнення.

"Ми повністю усвідомлюємо, що відбувається на території України. Не бачимо, що широкомасштабний напад РФ може трапитися 14-16 лютого, але наше військо готове", - сказав він.

За його словами, військові загрози з боку Росії залишаються до тих пір, поки вона окупує українську територію.

Данілов підкреслив, що з російського боку можуть бути провокації.

"Ми до цього готові, але ми не розуміємо, як в 21 столітті інша країна говорить, що "ми вас будемо вбивати". Скажіть будь ласка, що це таке, як це називається? Геноцид? Тероризм?",- додав секретар РНБО.

Реклама

Що ще вирішили на закритому засіданні РНБО

Також Данілов розповів, що закриватися небо над Україною не будуть.

"Ми не будемо закривати небо. Нідерландські компанії перестраховуються. Кабмін виділив кошти для страхування ситуації, провівши нараду в неділю ввечері", - сказав він.

Крім того, Данілов повідомив, що станом на 14 лютого за межами України перебуває 23 народних депутати.

Останнє засідання РНБО

Нагадаємо, 11 лютого в Харкові відбулося засідання РНБО під керівництвом президента Володимира Зеленського.

Обговорювалися питання загрози можливого військового вторгнення Росії в Україну, блокада Чорного і Азовського морів, постачання зброї Києву і формування територіальної оборони, яку планують збільшити до 2 мільйонів чоловік.

При цьому було прийнято рішення про введення санкцій проти групи компаній-бенефіціарів телеканалу НАШ.

читайте такожУкраїну 14 лютого чекає нарада РНБО: ЗМІ дізналися про порядок денний

Читайте також: