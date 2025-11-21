Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Влада підставилася": розкрито сценарій максимального тиску на Зеленського

Олексій Тесля
21 листопада 2025, 17:17
1014
Наступним етапом корупційного скандалу можуть стати звинувачення вже особисто на адресу Володимира Зеленського, не виключає Олександр Кочетков.
Олександр Кочетков, Дональд Трамп
Олександр Кочетков прокоментував новий план адміністрації США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Важливе із заяв Кочеткова:

  • Корупційний скандал спрямований на пом'якшення позиції Зеленського щодо перемир'я
  • Наступним етапом можуть стати звинувачення вже особисто на адресу Зеленського

Політичний аналітик Олександр Кочетков прокоментував інформацію про новий план США щодо завершення війни в Україні.

"За тією логікою домовленість, про яку говорили після зустрічі на Алясці, має такий вигляд: Україна має вийти з Донбасу, щоб Путін міг розповісти своєму електорату, що Росія "починала війну, щоб захистити Донбас - і ми його захистили", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт каже, що в обмін на це диктатор РФ Володимир Путін готовий не продовжувати агресію в Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській областях і повернути ті невеликі ділянки, які росіяни окупували в Харківській, Сумській, Запорізькій областях.

"А Україна повинна теж вийти повністю з Донбасу, щоб Путін досяг принаймні частини своєї мети. Але Зеленський категорично проти того, щоб Збройні сили України самостійно виходили з територій Донбасу, які, до речі, дуже добре укріплені. Там є підготовлені позиції, і є що захищати. Він абсолютно справедливо вважає, що такий крок деморалізує і армію, і країну. Крім того, це серйозно похитне і владу Зеленського, який в умовах війни володіє нею одноосібно", - упевнений він.

Аналітик вважає, що в цьому контексті можна розглядати оприлюднення корупційного скандалу.

"Сенс цього скандалу цілком очевидний: пом'якшити позицію Зеленського щодо виходу української армії з Донбасу. Зустріч з Ердоганом також не випадкова - вона повністю вписується в цей сценарій. Адже Ердоган, так само як і Трамп, вважає, що пріоритет у права сили, і що території, які Росія захопила, їй потрібно "віддати". І навіть більше - бо, мовляв, велику чи середню державу не можна "недостатньо задовольняти", якщо вона хоче щось отримати, - зазначив він.

Співрозмовник також не виключив, що наступним етапом корупційного скандалу можуть стати звинувачення вже особисто на адресу Зеленського.

"Трамп вважає, що будь-які переговори - навіть із партнерами або друзями - слід вести з позиції сили. А це передбачає максимальний тиск на найболючіші місця партнера, щоб домогтися вигідної для себе позиції. Саме це зараз і відбувається на прикладі України - і ми це чітко бачимо. Проблема в тому, що наша влада підставилася, вона не бездоганна, і такі маніпуляції, на жаль, можливі", - додав Кочетков.

Думка дипломата про переговори з РФ

За словами народного депутата України, дипломата і засновника фонду "Майдан закордонних справ" Богдана Яременка, російська позиція на переговорах цілком передбачувана і залишається незмінною: Кремль наполягає на переданні йому українських територій, відмові України від вступу в НАТО і низці інших односторонніх "гарантій".

Він підкреслив, що незалежно від того, які заяви робить Москва публічно, її реальні кроки спрямовані виключно на досягнення військової переваги. Яременко вважає, що будь-які розмови Росії про можливе "перемир'я" - це лише спроба ввести міжнародне співтовариство в оману і ніяк не пов'язані з реальним прагненням до миру.

Нагадаємо, що на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), пропозиція передати Росії контроль над рештою районів Донецької області, що залишилися під українським управлінням, і фактично зафіксувати нинішню лінію фронту на півдні принесе Москві непропорційно великі вигоди.

Раніше повідомлялося, що Зеленський анонсував повернення до переговорів з росіянами, в той час, як США готують план припинення бойових дій, умови якого можуть стати відомими вже до кінця тижня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною, що складається з 28-ми пунктів, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим і українськими чиновниками.

Більше новин:

Про персону: Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України. Веде власний ютюб-канал, коментує події в Україні та світі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександр Кочетков
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ожеледиця, сніг та +17°C: Україну чекають справжні кліматичні гойдалки

Ожеледиця, сніг та +17°C: Україну чекають справжні кліматичні гойдалки

14:30Синоптик
Переговори щодо майбутньої мирної угоди: Зеленський затвердив склад делегації

Переговори щодо майбутньої мирної угоди: Зеленський затвердив склад делегації

13:24Війна
Світла буде більше: українцям обіцяють коротші відключення електроенергії

Світла буде більше: українцям обіцяють коротші відключення електроенергії

13:13Україна
Реклама

Популярне

Більше
Труднощі залишаться позаду: до п’ятьох знаків зодіаку прийде справжній достаток

Труднощі залишаться позаду: до п’ятьох знаків зодіаку прийде справжній достаток

П'є вже на вулиці: пошарпану Брітні Спірс у дивному вигляді зняли папараці

П'є вже на вулиці: пошарпану Брітні Спірс у дивному вигляді зняли папараці

Три знаки зодіаку доб'ються фантастичного успіху до кінця тижня: хто у списку

Три знаки зодіаку доб'ються фантастичного успіху до кінця тижня: хто у списку

Був співзасновником гурту "DZIDZO": раптово помер відомий український співак

Був співзасновником гурту "DZIDZO": раптово помер відомий український співак

Потап і Настя виставили свій особняк на продаж за 100 млн: який він має вигляд

Потап і Настя виставили свій особняк на продаж за 100 млн: який він має вигляд

Останні новини

15:16

Як не накупити зайвого: сім помилок, яких слід уникати під час купівлі новорічних прикрас

15:03

Кейт Міддлтон розкрила причину свого перетворення на блондинку

14:46

Українці можуть втратити до 50% пенсії: названо причину зменшення виплат

14:34

Зі стрічок, мандаринів і цукерок: як зробити унікальну гірлянду на Новий рікВідео

14:30

Ожеледиця, сніг та +17°C: Україну чекають справжні кліматичні гойдалки

США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війниСША тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни
14:26

Перший досвід: Могилевська показалася разом із молодшою донькою в поїзді

14:22

Україна оголосила в розшук Міндіча та Цукермана

13:54

Гості проситимуть рецепт: швидка закуска на Новий рік за 7 хвилин

13:31

Беруть усе у свої руки: п'ять знаків Зодіаку, які домінують у стосунках

Реклама
13:24

Переговори щодо майбутньої мирної угоди: Зеленський затвердив склад делегації

13:16

Україна повернула з Білорусі 31 українця: Коордштаб розкрив подробиці

13:13

Світла буде більше: українцям обіцяють коротші відключення електроенергії

12:52

Росіяни захопили два населені пункти і просунулись на кількох ключових напрямках

12:26

Точно не українські: чотири традиційні імені, які мають незвичне походження

12:21

Скільки метрів гірлянди потрібно на Новий рік: як підрахувати розмір для ялинки, каміна та сходів

12:06

Попереду критичні переговори: у Європі вигадали, як допомогти Україні з мирним планом Трампа

11:37

Ще не пізно: знаки зодіаку, які мають шанс розбагатіти до кінця 2025 року

11:36

Бандитська схема: як Сєдокова розводила покійного чоловіка

11:34

Трамп призначив нового спецпредставника для мирного плану: хто ним став

11:33

Частину регіонів України засипало снігом: де лютує сильна негода

Реклама
11:11

Шарфи-гіганти та блискучі легінси: стиліст назвала п'ять речей, які безнадійно застаріли

10:45

Лунали гучні вибухи: дрони атакували ключовий вузол енергосистеми в КримуВідео

10:30

11 років захищав країну і виводив побратимів з оточення: росіяни вбили сержанта "Залізного"Ексклюзив

10:25

Українці активно скуповують валюту: яким буде курс долара до кінця осені

10:00

"Ідея належала татусям": що відомо про футбольний матч під час відключення світла, який став вірусним

09:48

Росія атакувала міжнародний пункт пропуску на кордоні з Румунією – деталіФото

09:42

Як виростити "фрукт богів" на звичайному підвіконні: покрокова інструкціяВідео

08:59

Плацдарм для наступу на Дніпровщину: відомо, де росіяни хочуть прорватися

08:53

Був співзасновником гурту "DZIDZO": раптово помер відомий український співак

08:41

Топ-генерали США прилетять до Москви наступного тижня: у чому мета візиту

08:27

Гороскоп Таро на завтра 23 листопада: Близнюкам - вірити в себе, Левам - плоди

08:10

Ситуація зі світлом може погіршитися ще більшеПогляд

07:49

"Зима буде холодною": Трамп звернувся до України та закликав прийняти мирний план

06:15

Три знаки зодіаку доб'ються фантастичного успіху до кінця тижня: хто у списку

06:10

США вийшли з НАТО?Погляд

06:00

"Інфаркт": що сталося з Альбіною Джанабаєвою в Москві

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини з собакою за 51 с

05:27

Кожна голочка виглядатиме натурально: як розпушити штучну ялинку

05:03

Гороскоп на завтра 23 листопада: Терезам - труднощі, Рибам - випробування

04:45

"Важливий крок": принц Вільям і Кейт Міддлтон ухвалили рішення щодо спадкоємця

Реклама
04:00

Труднощі залишаться позаду: до п’ятьох знаків зодіаку прийде справжній достаток

03:30

Є лише один "умовно позитивний" шлях: Кочетков назвав головну загрозу для Києва

02:50

Африка трісне навпіл: розкрито лякаючі наслідки майбутнього розколу

02:25

Кінець 2025 принесе великі почуття: яким ТОП-4 знакам пощастить у коханні

02:12

Як за 2 хвилини заснути й отримати найкращий відпочинок: перевірений китайський метод

01:41

Чотири знаки зодіаку, на яких чекає доленосна зустріч у грудні

01:11

В одних світла більше, в інших - менше: чому в областях різні графіки

00:12

Цимбалюк вийшов із себе: учасниця "Холостяка" "перевернула" церемонію троянд

00:06

Доленосний місяць: на який знак зодіаку чекає нереальне завершення 2025 рокуВідео

21 листопада, п'ятниця
23:45

Розміром із Люксембург: які землі має віддати Україна згідно з планом Трампа

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти