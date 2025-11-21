"Влада підставилася": розкрито сценарій максимального тиску на Зеленського

Наступним етапом корупційного скандалу можуть стати звинувачення вже особисто на адресу Володимира Зеленського, не виключає Олександр Кочетков.

Олександр Кочетков прокоментував новий план адміністрації США

Важливе із заяв Кочеткова:

Корупційний скандал спрямований на пом'якшення позиції Зеленського щодо перемир'я

Наступним етапом можуть стати звинувачення вже особисто на адресу Зеленського

Політичний аналітик Олександр Кочетков прокоментував інформацію про новий план США щодо завершення війни в Україні.

"За тією логікою домовленість, про яку говорили після зустрічі на Алясці, має такий вигляд: Україна має вийти з Донбасу, щоб Путін міг розповісти своєму електорату, що Росія "починала війну, щоб захистити Донбас - і ми його захистили", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що в обмін на це диктатор РФ Володимир Путін готовий не продовжувати агресію в Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській областях і повернути ті невеликі ділянки, які росіяни окупували в Харківській, Сумській, Запорізькій областях.

"А Україна повинна теж вийти повністю з Донбасу, щоб Путін досяг принаймні частини своєї мети. Але Зеленський категорично проти того, щоб Збройні сили України самостійно виходили з територій Донбасу, які, до речі, дуже добре укріплені. Там є підготовлені позиції, і є що захищати. Він абсолютно справедливо вважає, що такий крок деморалізує і армію, і країну. Крім того, це серйозно похитне і владу Зеленського, який в умовах війни володіє нею одноосібно", - упевнений він.

Аналітик вважає, що в цьому контексті можна розглядати оприлюднення корупційного скандалу.

"Сенс цього скандалу цілком очевидний: пом'якшити позицію Зеленського щодо виходу української армії з Донбасу. Зустріч з Ердоганом також не випадкова - вона повністю вписується в цей сценарій. Адже Ердоган, так само як і Трамп, вважає, що пріоритет у права сили, і що території, які Росія захопила, їй потрібно "віддати". І навіть більше - бо, мовляв, велику чи середню державу не можна "недостатньо задовольняти", якщо вона хоче щось отримати, - зазначив він.

Співрозмовник також не виключив, що наступним етапом корупційного скандалу можуть стати звинувачення вже особисто на адресу Зеленського.

"Трамп вважає, що будь-які переговори - навіть із партнерами або друзями - слід вести з позиції сили. А це передбачає максимальний тиск на найболючіші місця партнера, щоб домогтися вигідної для себе позиції. Саме це зараз і відбувається на прикладі України - і ми це чітко бачимо. Проблема в тому, що наша влада підставилася, вона не бездоганна, і такі маніпуляції, на жаль, можливі", - додав Кочетков.

Думка дипломата про переговори з РФ

За словами народного депутата України, дипломата і засновника фонду "Майдан закордонних справ" Богдана Яременка, російська позиція на переговорах цілком передбачувана і залишається незмінною: Кремль наполягає на переданні йому українських територій, відмові України від вступу в НАТО і низці інших односторонніх "гарантій".

Він підкреслив, що незалежно від того, які заяви робить Москва публічно, її реальні кроки спрямовані виключно на досягнення військової переваги. Яременко вважає, що будь-які розмови Росії про можливе "перемир'я" - це лише спроба ввести міжнародне співтовариство в оману і ніяк не пов'язані з реальним прагненням до миру.

Нагадаємо, що на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), пропозиція передати Росії контроль над рештою районів Донецької області, що залишилися під українським управлінням, і фактично зафіксувати нинішню лінію фронту на півдні принесе Москві непропорційно великі вигоди.

Раніше повідомлялося, що Зеленський анонсував повернення до переговорів з росіянами, в той час, як США готують план припинення бойових дій, умови якого можуть стати відомими вже до кінця тижня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною, що складається з 28-ми пунктів, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим і українськими чиновниками.

Про персону: Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України. Веде власний ютюб-канал, коментує події в Україні та світі.

