"Путін не може дозволити собі програти війну": британський полковник спрогнозував дії Кремля

Британський полковник спрогнозував дії Кремля / сайт Кремля, УНІАН

Колишній глава підрозділу з хімічної зброї армії Великобританії Хеміш де Бреттон-Гордон впевнений, що Росія програє війну проти України.

У коментарі Sky News він зазначив, що президент РФ Володимир Путін може цього не витримати і зважитися на ядерний удар.

За його словами, застосування ядерної зброї може відбутися декількома способами.

"Було б неймовірним, щоб Путін застосував тактичну ядерну зброю. Однак Путін продовжує робити неймовірне. Тому, я не думаю, що ми можемо виключити той факт, що він не буде застосовувати таку зброю. Адже він призначив Сергія Суровікіна, відомого як генерал Армагеддону, якого я дуже близько бачив у Сирії", – поділився колишній військовий.

Він ще раз підкреслив, що застосування біологічної та ядерної зброї – це безумство, проте "ми повинні ставитися до цього серйозно".

"Недавні розмови про брудні бомби дійсно є для нас найважливішою темою, на якій ми повинні зосередитися, тому що Путін сказав, що збирається вимкнути світло і відключити опалення в Україні, і всі теракти за останні кілька днів дійсно зміцнили це", – акцентував він.

"Мене дуже турбує, що росіяни програють цю війну, а Путін не може дозволити собі її програти", – додав де Бреттон-Гордон.

Найбільшою загрозою, вважає британський полковник, є подальше відключення електрики і відключення атомних електростанцій, що, як сказав Путін, він зробить.

Погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї

Керівник країни-агресора Росії Володимир Путін останнім часом двічі вдавався до риторики, пов'язаної з погрозами застосування ядерної зброї. Зокрема, 21 вересня, коли оголошував мобілізацію, і 30 вересня, коли підписував папірці про анексію українських територій.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Путін навряд чи піде на застосування ядерної зброї. Однак такий сценарій виключати не можна.

"Ми не можемо зазирнути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - зазначив глава держави.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов говорив, що якщо Путін зробить хоча б крок у напрямку застосування ядерної зброї, послідує моментальна реакція світу. Росію, за його словами, в такому випадку чекає миттєвий крах. Путіна вже попередили про наслідки.

Читайте також: