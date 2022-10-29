Кремль розглядав ядерний удар по Німеччині перед вторгненням в Україну – Spiegel/ сайт Кремля, pixabay.com

У російській армії перед повномасштабним вторгненням в Україну обговорювали ядерний удар по Німеччині. Розглядалося три сценарії із завданням ударів по одній із трьох цілей: по місту Берлін, авіабазі США в Рамштайні або авіабазі Бюхель, де армія Сполучених Штатів зберігає ядерну зброю.

Радіоповідомлення Військово-морських сил РФ, у якому обговорювалися такі плани, перехопили західні спецслужби наприкінці 2021 року. Таке радіоповідомлення росіяни передавали з маневру на Балтійському морі. Про це пише німецьке видання Spiegel.

Проте експерти з безпеки неоднозначно сприймають перехоплену інформацію. Частина з них вважає, що росіяни насправді не збиралися бити ядерною зброєю по Німеччині. Вони зазначають, що такий крок міг обговорюватися і відпрацьовуватися просто у межах військових навчань. За їхніми словами, різні сценарії застосування ядерної зброї також відпрацьовуються під час маневрів НАТО, тому нібито у таких обговореннях російських військових немає нічого дивного і це не створює реальної небезпеки.

Інші експерти висловили думку, що російські військові могли знати про прослуховування, і тому навмисно обговорювали сценарії удару ядерною зброєю по Німеччині, щоб залякати Захід.

Загроза ядерного удару з боку РФ

Російський диктатор Володимир Путін останнім часом двічі висловлював погрози застосувати ядерну зброю. Зокрема, він зробив подібну заяву 21 вересня, коли оголошував мобілізацію, і 30 вересня у своїй промові після підписання "документів" про анексію територій України.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував погрози Путіна застосувати ядерну зброю. Він не вірить, що міжнародне співтовариство дозволить господареві Кремля застосувати ядерну зброю, але не виключив ризиків.

27 жовтня Путін заявив, що Росії не потрібен ядерний удар по Україні, в цьому немає ні політичного, ні військового сенсу. При цьому він зазначив, що провокації з ядерною зброєю, нагнітання про можливість застосування ядерної зброї Росією переслідує певну мету.

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