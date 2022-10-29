Китай зацікавлений у тому, щоб Росія програла війну проти України - Фейгін

Китай хоче, щоб країна-агресорка "втратила обличчя" / ua.depositphotos.com, УНІАН

Російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін заявив, що Китаю вигідна поразка Росії у війні проти України. Таким чином КНР зможе показати свою беззаперечну перевагу, оскільки після провалу у війні РФ проситиме у Китаю врятувати її економіку та зруйнований санкціями промисловий потенціал.

Про це Фейгін сказав в ефірі телеканалу Еспресо.

"Ослаблення Москви і навіть легка поразка в Україні – вигідні Китаю. Так, звичайно, якби Москва виграла за 2-3 дні війну, тоді це інша розмова, можна було б списати Америку і так далі. Але ж такого не сталося. Тобто, Москва ж не перемогла у цій війні, не захопила Київ, а навіщо допомагати їй вибратися, не втративши обличчя, із цієї війни", - зазначив російський опозиціонер.

За його словами, Китай хоче, щоб країна-агресорка "втратила обличчя" та шукала порятунку саме у КНР.

"Навпаки, хай Росія втратить обличчя, хай вона приповзе на колінах до Пекіна, молячи його врятувати економіку, оперезану санкціями, деіндустріалізовану, зі зруйнованим ВПК, із таким ж зруйнованим промисловим потенціалом, який і був низьким, але зараз доведений до найнижчого рівня, із країни третього у четвертий світ, виїхали спеціалісти, виїхали айтішники, інженери, яких ви збиралися просто використати як м’ясо, кидати як фарш, з якого ніколи не буде котлет", - додав Фейгін.

Китай оголосив про "тверду підтримку" РФ

У Міністерстві закордонних справ Китаю 27 жовтня заявили, що КНР твердо підтримуватиме країну-агресорку РФ і її директора Володимира Путіна в реалізації її політики, стратегічних цілей і затвердження статусу Росії в якості "великої держави" на світовій політичній арені.

Також в МЗС Китаю підкреслили, що держава готова посилювати співпрацю з Росією в різних сферах і вивести її "на більш високий рівень".

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що якби Китай підтримав би Київ, це змусило б Москву закінчити війну. За його словами, до нападу РФ на Україну у Києва з Пекіном була комунікація. Однак сьогодні її фактично немає.

Раніше Главред повідомляв, що Китай може скористатися поразкою Росії у війні і взяти під свій контроль найвигідніші для них російські території. Такими територіями, жителям яких КНР захоче надати "підтримку", можуть стати Сибір і Далекий Схід, де багато газу і нафти.

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