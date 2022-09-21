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Якщо Путін піде хоч на крок до застосування ядерної зброї, Росії прийде кінець – Данілов

21 вересня 2022, 18:37

Черговий ядерний шантаж Путіна вказує на дуже складне становище Росії, сказав Олексій Данілов.

Данилов, Путін
Відповідь світу на спроби Путіна наблизиться до застосування ядерної зброї буде миттєвою - Данилов / Колаж УНІАН

Якщо президент Росії Володимир Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, на його державу вже в короткостроковій перспективі очікує крах. Відповідь цивілізованого світу буде моментальною. Країна-агресорка знаходиться в дуже складній ситуації, в яку сама себе загнала. Про це заявив чекретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що спроба Путіна наблизитися хоча б на крок до можливості застосування зброї призведе до краху РФ. Світ відповість миттєво, і глава РФ вже попереджений.

"Є чітке розуміння, що якщо не дай Бог він (Путін, - ред.) наблизиться хоча б на крок до застосування ядерної зброї, то кінець Російської Федерації настане в дуже короткий проміжок часу. Якщо він тільки зважиться це зробити, відповідь цивілізованого світу буде миттєвою. Цивілізований світ його про це попередив", - зазначив Данілов.

На думку чиновника, слова глави Кремля тільки підтверджують, що Росія вже знаходиться в дуже складній ситуації.

"Ще раз підкреслюю той блеф, який він намагається просувати, свідчить про те, що вони знаходяться у вкрай складному стані, в який самі себе загнали", - підкреслив Олексій Данілов.

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії

Російський президент Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території Росії. Москва має намір відправити на війну проти України військових запасу та осіб, які служили в російських військах. Також Путін сказав, що РФ збирається визнати "підсумки референдумів" на окупованих українських землях.

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу зазначив, що Москва планує мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що Росія планувала швидко окупувати Україну, а в підсумку на 201-й день війни зіткнулася з мобілізацією, закритими кордонами, в'язницею за дезертирство та іншими наслідками.

Радник глави МВС Вадим Денисенко вважає, що Росія на першому етапі часткової мобілізації зможе призвати не більше 40-50 тисяч осіб.

Кремль спробує після їх підключення до війни стабілізувати фронт і стримати наступ Збройних сил України.

Дивіться відео ТСН - чи може Путін піти на застосування проти України ядерної зброї

Інші новини:

РНБО ядерна зброя Володимир Путін Олексій Данілов війна Росії та України
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