"Хоче рибку з'їсти і зручно влаштуватися": Арестович жорстко висловився про Путіна через ядерні погрози

Арестович жорстко обізвав Путіна через ядерні погрози / колаж фото скріншот , kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін погрожує застосувати "брудну бомбу", переводячи стрілки на Україну. "Директору" Росії загрожує доля лівійського диктатора Каддафі. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Путін звинувачує Київ нібито у створенні "брудної бомби" і каже, що Росії "не потрібен ядерний удар по Україні". Арестович назвав диктатора "втраченим і розгубленим божевільним", який кидає"блатні напівнатяки".

"Ми типу тут не маємо, але насправді, якщо треба, застосуємо" і так далі. В устах Голди Меїр це звучало красиво:"ядерної зброї у нас немає, але якщо треба, ми її застосуємо". В руках чувака, у якого найбільший в світі арсенал – типу "ми не бачимо, але насправді існує небезпека, не ми це вирішили 70 років тому" – це така типу дівчинка, яка хоче і рибку з'їсти, і зручніше влаштуватися", – сказав Арестович.

Він додав, що Байден правильно зробив, коли підробив свою заяву про те, навіщо постійно погрожувати ядерною зброєю, "якщо у тебе її немає".

"Якби на стрілці він (Путін - Главред) так поводився, його б * * * (нецензурна лексика - "на нього сходили б в туалет") десь в кутку і навіки залишили у параші. Але він охороняється ядерним щитом, який він не хоче застосувати. Я йому можу нагадати долю Каддафі – що він вважав себе всемогутнім, а закінчив відомо як", - додав Арестович.

Загроза ядерного удару з боку РФ

Російський диктатор Володимир Путін останнім часом двічі висловлював погрози застосувати ядерну зброю. Зокрема, він зробив подібну заяву 21 вересня, коли оголошував мобілізацію, і 30 вересня у своїй промові після підписання "документів" про анексію територій України.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував погрози Путіна застосувати ядерну зброю. Він не вірить, що міжнародне співтовариство дозволить господареві Кремля застосувати ядерну зброю, але не виключив ризиків.

27 жовтня Путін заявив, що Росії не потрібен ядерний удар по Україні, в цьому немає ні політичного, ні військового сенсу. При цьому він зазначив, що провокації з ядерною зброєю, нагнітання про можливість застосування ядерної зброї Росією переслідує певну мету.

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