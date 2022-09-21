"Є ризики": Зеленський відповів на ядерний шантаж Путіна і назвав "запобіжник"

Володимир Зеленський прокоментував погрози Володимира Путіна/ УНІАН, скріншот

Президент Володимир Зеленський прокоментував погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю.

Він не вірить, що міжнародне співтовариство дозволить господареві Кремля застосувати ядерну зброю, але не виключив ризиків. Про це глава держави сказав в інтерв'ю Bild.

"Я не вірю, що він застосує цю зброю. Я не вірю, що світ дозволить йому використовувати цю зброю", – підкреслив він.

Разом з тим президент не виключатє того, Путін вирішить завдати ядерного удару.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - додав Зеленський.

Ядерний шантаж Путіна

Нагадаємо, раніше Путін знову вибухнув погрозами про можливе застосування ядерної зброї. Він намагається всіх переконати в тому, що проти РФ нібито воює "колективний Захід". Про це він заявив під час свого відеозвернення.

Путін цинічно заявляє, що нібито Захід "влаштував ядерний шантаж" Росії. Він додав, що для захисту РФ будуть "використовувати всі наявні у себе кошти".

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