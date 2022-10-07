Путін нарвався на критику свого оточення за провали у війні - Washington Post

Володимир Путін оголосив мобілізацію в РФ/ Фото УНІАН, Telegram

Російського президента Володимира Путіна почали критикувати в найближчому оточенні через відверті провали у війні в Україні.

Член найближчого оточення Володимира Путіна в останні тижні висловив російському президенту незгоду з його поведінкою у війні в Україні, пише Washington Post з посиланням на дані американської розвідки.

"Ця критика є свідченням заворушень всередині російського керівництва з приводу ведення війни, яка обернулася катастрофічно невдало для Москви, змусивши Путіна минулого місяця віддати наказ про мобілізацію сотень тисяч військовослужбовців у відчайдушній спробі компенсувати недавні втрати на полі бою", - зазначає видання.

За даними джерела, інформацію вважають досить важливою і включили в щоденний брифінг президента Байдена з розвідки і передали іншим офіційним особам США.

"Невдоволення, яке висловив член найближчого оточення Путіна, було пов'язане з неправильним управлінням військовими зусиллями і помилками, що допускаються тими, хто проводить військову кампанію", - додали автори матеріалу.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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