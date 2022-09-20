"Помітно не вплине на війну": генерал США про можливу мобілізацію у РФ

РФ готується провести мобілізацію / "24 канал"

Експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал США у відставці Бен Ходжес прокоментував ймовірність оголошення мобілізації в Росії.

РФ буде потрібно кілька місяців, поки нових солдатів екіпірують, навчать і підготують до відправки в бій. Таку думку він висловив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Якщо припустити, що Кремль дійсно оголосить загальну мобілізацію, я сумніваюся, що дуже багато людей вдасться залучити", - вважає американський генерал.

Він пояснив, що серед мобілізованих найбільші ризики втрат через те, що вони бувають погано навчені.

За словами співрозмовника, мобілізовані можуть бути відправлені на поповнення вже існуючих підрозділів. Однак якщо їх організовують в абсолютно нові підрозділи, то цим підрозділам потрібен час, щоб бути дійсно готовими до бою.

"І я сумніваюся, що це помітно вплине на бойові дії протягом багатьох місяців", - додав Ходжес.

Нагадаємо, раніше Держдума Росії в цілому прийняла поправки до Кримінального кодексу. Там з'явилися поняття "мобілізація" і "воєнний час". Якщо військовий самовільно покине частину в період мобілізації, йому може загрожувати кримінальна відповідальність на строк до 10 років. Далі зміни має затвердити Рада Федерації.

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