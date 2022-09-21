"Путін визнав провал, Україна перемагає": Міноборони Британії відповіло на часткову мобілізацію в РФ

Міністр оборони Великої Британії відповів на часткову мобілізацію в РФ/ Генштаб ВСУ, Number 10 flickr

Російський диктатор Володимир Путін своїм оголошенням часткової мобілізації в РФ та незаконною анексією частини України фактично визнав, що його плани щодо нашої держави провалюються і він програє війну.

При цьому погрози і пропаганда Росії не можуть приховати того факту, що Україна перемагає у війні. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, реагуючи на оголошення часткової мобілізації в Росії. Його заява була оприлюднена у Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

"Порушення президентом Путіним власних обіцянок не мобілізувати частину свого населення та незаконна анексія частини України є визнанням того, що його вторгнення (до України, – ред.) провалюється", – наголосив Воллес.

Він зазначив, що країна-агресорка РФ відправили на смерть десятки тисяч своїх громадян, які були погано оснащені і погано керовані.

"Ніякі погрози і пропаганда не можуть приховати того факту, що Україна виграє у цій війні, міжнародна спільнота є об’єднаною, а Росія стає світовим вигнанцем", – заявив Воллес.

Twitter @DefenceHQ

Мобілізація в Росії

20 вересня Держдума Росії в цілому прийняла поправки до Кримінального кодексу. Там з'явилися поняття "мобілізація" і "воєнний час". Якщо військовий самовільно покине частину в період мобілізації, йому може загрожувати кримінальна відповідальність на строк до 10 років. Далі зміни має затвердити Рада Федерації.

Після цього розмови про можливу мобілізацію в РФ заточилися з новою силою. Проте у Держдумі РФ заявили, що прийняті "військові" закони не означають оголошення загальної мобілізації у Росії.

Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Диктатор РФ заявив, що першочергово служити заберуть громадян, які перебувають в запасі, і насамперед тих, хто проходив службу в лавах збройних сил Росії.

Росіяни миттю відреагували на це у мережі. Вони почали сипати коментарями, що "нехай сам іде, якщо такий розумний" і запитувати, чи підуть на фронт російські пропагандисти. Частина росіян обурюється, частина – не розуміє, що означає оголошена мобілізація.

Українці відреагували на це рішення мемами у соцмережах. Українці жартували, що тепер доведеться збирати на пакети, і що наступного року у нашій державі гарно заколосяться хліби.

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