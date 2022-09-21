У РФ протестуватимуть проти мобілізації: партизани йдуть палити військкомати, Шойгу наказав їх охороняти

У РФ протестуватимуть проти мобілізації/ ua.depositphotos.com

Після оголошення диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації в Росії російські партизани оголосили "полювання" на військкомати. Вони готуються підпалювати їх і закликають співгромадян робити так само.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Роспартизан". Там зазначається, що відтепер військкомати, мобільні агітаційні пункти та інші будівлі російського Міністерства оборони є метою номер один для партизанського руху.

"Готуйте коктейлі Молотова, запасайтеся пальним і сухим спиртом і готуйтеся. Цільтесь у приміщення з архівами, знищуйте документи – нехай шукають батьків, чоловіків та братів та особисто вручають їм свої смертні розписки. Відтепер ударити воєнкома – це заслужити повагу руху. А підпалити військкомат – це отримати індульгенцію", – йдеться у повідомиленні.

При цьому автори публікації зазначають, що партизани боротимуться проти тих, хто "зажерся і засидівся в кремлівських хоромах".

"Не слухайте їхні гнилі промови. Паліть, браття, їхні старі кабінети. Звільняйте батьківщину від погані вогнем!", – закликали партизани.

В РФ посилено охоронятимуть військкомати

У той же час російський міністр оборони Сергій Шойгу, очевидно відчуваючи настрої серед росіян, наказав посилено охороняти військкомати в РФ.

Як інформує російське Міноборони, Шойгу сказав, що потрібно "посилити заходи протидії провокаціям і протиправним діям, а також охорону дільниць, оповіщення пунктів прийому та збору громадян".

Вдень 21 грудня російський міністр доручив розпочати виконання наказу Путіна про часткову мобілізацію.

Мобілізація в Росії

Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Диктатор РФ заявив, що першочергово служити заберуть громадян, які перебувають в запасі, і насамперед тих, хто проходив службу в лавах збройних сил Росії.

Росіяни миттю відреагували на це у мережі. Вони почали сипати коментарями, що "нехай сам іде, якщо такий розумний" і запитувати, чи підуть на фронт російські пропагандисти. Частина росіян обурюється, частина – не розуміє, що означає оголошена мобілізація.

Українці відреагували на це рішення мемами у соцмережах. Українці жартували, що тепер доведеться збирати на пакети, і що наступного року у нашій державі гарно заколосяться хліби.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів. Шойгу переконує, що цих людей нібито відправлять для "контролю над захопленими територіями". Він також додав, що в РФ призвуть "1% мобілізаційного ресурсу".

При цьому після оголошення Путіним часткової мобілізації у країні-агресорці Росії масово розкупили квитки в інші держави. Через такий ажіотаж ціни на квитки різко зросли, а в РФ уже почали поширювати "інструкції", як втекти з країни.

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