Чи можуть окупанти вийти на Дніпро: розкрито ключову ціль РФ на фронті

Експерт наголосив, що Росія постійно перекидає свої війська вздовж лінії фронту.

https://glavred.net/front/mogut-li-okkupanty-vyyti-na-dnepr-raskryta-klyuchevaya-cel-rf-na-fronte-10707494.html Посилання скопійоване

Бої в Дніпропетровській області / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Головне із заяви експерта:

Окупанти не намагаються захопити щось стратегічне в Дніпропетровській області

Вони хочуть показати, що можуть вести бої в ще одній області

Поки немає небезпеки, що війська РФ вийдуть на місто Дніпро

Населені пункти, які знаходяться на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей і Донеччини можуть стати або частиною лінії зіткнення, або потрапити під окупацію. Про це в чаті на Главред розповів військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман.

За його словами, російські війська не намагаються захопити щось стратегічно важливе в Дніпропетровській області.

відео дня

На його думку, окупанти просто хочуть показати і російському населенню, і світу, що вони можуть просуватися в ще одній області України.

"Адже не всі аналізують, на яку глибину зайшли війська РФ на Дніпропетровщині і що їм там вдалося зробити, а беруть до уваги лише факт того, що бойові дії ведуться в ще одній області", - наголосив він.

Експерт упевнений, що жодного стратегічного сенсу дії противника на Дніпропетровщині не мають.

"Також поки немає небезпеки, що війська РФ вийдуть на місто Дніпро. А що стосується перекидання військ, то Росія постійно перекидає свої війська вздовж лінії фронту, тому, на мій погляд, немає підстав вважати, що у зв'язку з цим там виникає якась особлива небезпека – вона не більша, ніж на інших ділянках фронту", - підкреслив Гетьман.

Дивіться відео, в якому майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман розповів, чи може зупинитися війна в 2026 році, чому потрібні удари по Кремлю та Останкіно, а також який страх Путіна здатна реалізувати Україна:

Ситуація в Дніпропетровській області

Генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко говорив, що у бік Дніпропетровщини зараз сформувалося досить велике вороже угруповання військ.

За його словами, окупанти намагаються просуватися і захоплювати близько 10 українських населених пунктів.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, пресслужба корпусу Нацгвардії "Азов" заявляла, що 16 жовтня російські війська намагалися розширити горловину Добропільського виступу, організувавши механізований штурм населених пунктів Шахове та Володимирівка. Атака завершилася невдачею.

Військовий оглядач Богдан Мірошников говорив, що інформація про повну окупацію Куп’янська російськими військами не відповідає дійсності. Навіть про частковий контроль міста ворогом наразі говорити зарано.

Військовий аналітик Павло Лакійчук сказав, що стратегічний наступ армії країни-агресора Росії на Донеччині триває. Найважчі бої відбуваються довкола Покровська, але найбільш гаряче на півночі від міста.

Читайте також:

Про персону: Олексій Гетьман Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред