Путін наляканий: Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом про Tomahawk

Андрій Ганчук
18 жовтня 2025, 14:38
Трамп остаточно не визначився з питанням постачання Україні ракет Томагавк, сказав Володимир Зеленський.
Путин, томагавк
Путін боїться, що Україна отримає Томагавки і завдасть удару - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Коротко:

  • Трамп не сказав остаточного "ні" Томагавкам для України
  • Путін боїться, що Україна отримає Томагавки
  • Трамп вважає "ескалацією" передачу Україні далекобійної зброї

Глава Білого дому Дональд Трамп не сказав "так" поставкам Україні ракет Томагавк, але й не оголосив про остаточне "ні". Керівник країни-окупанта Росії Володимир Путін наляканий можливістю передачі Києву таких ракет. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Я думаю, що Путін боїться"

Як повідомляє Sky News, в інтерв'ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC News після зустрічі з Трампом він сказав, що Путін дійсно боїться застосування Україною ракет Томагавк по російській території.

"Я думаю, що Путін боїться, що Сполучені Штати будуть постачати нам "Томагавки". І я думаю, що він дійсно боїться, що ми їх використаємо", - зазначив Зеленський.

Трамп не сказав чіткого "ні"

За словами глави держави, під час перемовин із Трампом, які тривали 2 години, українська сторона порушила питання щодо можливих поставок американської далекобійної зброї.

"Добре, що президент Трамп не сказав "ні", але сьогодні він не сказав "так", - каже Зеленський.

Путін наляканий: Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом про Tomahawk
Що відомо про ракету Tomahawk / Інфографіка: Главред

Що говорить Трамп

Як стверджує Трамп, удари американською зброєю вглиб Росії стали б "ескалацією", а постачання Томагавків - спірне питання.

"Ми б вважали за краще, щоб їм (українцям) не потрібні були "Томагавки". Чесно кажучи, ми б набагато більше воліли, щоб війна закінчилася", - каже Трамп.

При цьому Трамп припустив, що перегляне свою позицію після зустрічі з Путіним у Будапешті.

"Ми, звичайно, говорили про ракети великої дальності. Але США не хочуть цієї ескалації", - визнав Зеленський і додав, що розраховує на результативність мирних зусиль Трампа.

У дописі на платформі X він додав, що розраховує на президента Трампа, щоб "наблизити кінець цієї війни".

Як повідомляв Главред, журналісти Axios після зустрічі Трампа і Зеленського в Білому домі написали, що президент США поки що відмовляється постачати Україні ракети Tomahawk. Також Трамп не готовий узяти на себе зобов'язання і щодо низки інших потрібних Києву озброєнь.

Трамп на зустрічі із Зеленським дав зрозуміти, що Україна не отримає далекобійних ракет Томагавк для ударів у глибину Росії, пишуть журналісти CNN. Як стверджують журналісти, Трамп вважає, ніби Україна прагне до ескалації та затягування війни.

Трамп не поступився Путіну в питанні Tomahawk для України, також писали CNN. Джерела стверджують, що адміністрація США вже підготувала плани на випадок рішення Трампа щодо постачання Києву озброєнь.

Про джерело: Sky News

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін Томагавк війна Росії та України
Візит до США не виправдав надій Зеленського: несподівані слова Мерца про капітуляцію

Візит до США не виправдав надій Зеленського: несподівані слова Мерца про капітуляцію

17:33Світ
"Батіг" для Путіна: друг Трампа назвав спосіб посадити главу РФ за переговори

"Батіг" для Путіна: друг Трампа назвав спосіб посадити главу РФ за переговори

17:07Світ
"Трусить" уже понад тиждень: влупила затяжна магнітна буря

"Трусить" уже понад тиждень: влупила затяжна магнітна буря

16:37Синоптик
