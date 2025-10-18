Путін наляканий: Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом про Tomahawk

Коротко:
- Трамп не сказав остаточного "ні" Томагавкам для України
- Путін боїться, що Україна отримає Томагавки
- Трамп вважає "ескалацією" передачу Україні далекобійної зброї
Глава Білого дому Дональд Трамп не сказав "так" поставкам Україні ракет Томагавк, але й не оголосив про остаточне "ні". Керівник країни-окупанта Росії Володимир Путін наляканий можливістю передачі Києву таких ракет. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
"Я думаю, що Путін боїться"
Як повідомляє Sky News, в інтерв'ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC News після зустрічі з Трампом він сказав, що Путін дійсно боїться застосування Україною ракет Томагавк по російській території.
"Я думаю, що Путін боїться, що Сполучені Штати будуть постачати нам "Томагавки". І я думаю, що він дійсно боїться, що ми їх використаємо", - зазначив Зеленський.
Трамп не сказав чіткого "ні"
За словами глави держави, під час перемовин із Трампом, які тривали 2 години, українська сторона порушила питання щодо можливих поставок американської далекобійної зброї.
"Добре, що президент Трамп не сказав "ні", але сьогодні він не сказав "так", - каже Зеленський.
Що говорить Трамп
Як стверджує Трамп, удари американською зброєю вглиб Росії стали б "ескалацією", а постачання Томагавків - спірне питання.
"Ми б вважали за краще, щоб їм (українцям) не потрібні були "Томагавки". Чесно кажучи, ми б набагато більше воліли, щоб війна закінчилася", - каже Трамп.
При цьому Трамп припустив, що перегляне свою позицію після зустрічі з Путіним у Будапешті.
"Ми, звичайно, говорили про ракети великої дальності. Але США не хочуть цієї ескалації", - визнав Зеленський і додав, що розраховує на результативність мирних зусиль Трампа.
У дописі на платформі X він додав, що розраховує на президента Трампа, щоб "наблизити кінець цієї війни".
Як повідомляв Главред, журналісти Axios після зустрічі Трампа і Зеленського в Білому домі написали, що президент США поки що відмовляється постачати Україні ракети Tomahawk. Також Трамп не готовий узяти на себе зобов'язання і щодо низки інших потрібних Києву озброєнь.
Трамп на зустрічі із Зеленським дав зрозуміти, що Україна не отримає далекобійних ракет Томагавк для ударів у глибину Росії, пишуть журналісти CNN. Як стверджують журналісти, Трамп вважає, ніби Україна прагне до ескалації та затягування війни.
Трамп не поступився Путіну в питанні Tomahawk для України, також писали CNN. Джерела стверджують, що адміністрація США вже підготувала плани на випадок рішення Трампа щодо постачання Києву озброєнь.
