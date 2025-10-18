Путін наляканий: Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом про Tomahawk

Трамп остаточно не визначився з питанням постачання Україні ракет Томагавк, сказав Володимир Зеленський.

Путін боїться, що Україна отримає Томагавки і завдасть удару - Зеленський

Глава Білого дому Дональд Трамп не сказав "так" поставкам Україні ракет Томагавк, але й не оголосив про остаточне "ні". Керівник країни-окупанта Росії Володимир Путін наляканий можливістю передачі Києву таких ракет. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Я думаю, що Путін боїться"

Як повідомляє Sky News, в інтерв'ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC News після зустрічі з Трампом він сказав, що Путін дійсно боїться застосування Україною ракет Томагавк по російській території.

"Я думаю, що Путін боїться, що Сполучені Штати будуть постачати нам "Томагавки". І я думаю, що він дійсно боїться, що ми їх використаємо", - зазначив Зеленський.

Трамп не сказав чіткого "ні"

За словами глави держави, під час перемовин із Трампом, які тривали 2 години, українська сторона порушила питання щодо можливих поставок американської далекобійної зброї.

"Добре, що президент Трамп не сказав "ні", але сьогодні він не сказав "так", - каже Зеленський. Що відомо про ракету Tomahawk / Інфографіка: Главред

Що говорить Трамп

Як стверджує Трамп, удари американською зброєю вглиб Росії стали б "ескалацією", а постачання Томагавків - спірне питання.

"Ми б вважали за краще, щоб їм (українцям) не потрібні були "Томагавки". Чесно кажучи, ми б набагато більше воліли, щоб війна закінчилася", - каже Трамп.

При цьому Трамп припустив, що перегляне свою позицію після зустрічі з Путіним у Будапешті.

"Ми, звичайно, говорили про ракети великої дальності. Але США не хочуть цієї ескалації", - визнав Зеленський і додав, що розраховує на результативність мирних зусиль Трампа.

У дописі на платформі X він додав, що розраховує на президента Трампа, щоб "наблизити кінець цієї війни".

