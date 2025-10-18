Вже на 37% дорожче: в українців округлюються очі через ріст цін на ключовий овоч

Головне:
- Чому ціни на помідори злетіли до 80 гривень
- Через що в Україні зростають ціни на помідори
В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. За даними аналітиків проєкту EastFruit, вартість овоча піднялася до 70–80 гривень за кілограм, що на 37% більше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.
Підвищення цін виробники почали ще минулого тижня. Основною причиною стала сезонна нестача продукції: кількість тепличних томатів на ринку суттєво скоротилася, тоді як попит залишився стабільно високим.
За спостереженнями експертів, у більшості великих тепличних господарств дозрівання помідорів сповільнилося через зниження температури, а постачання з літніх парникових теплиць уже припинилося.
Через це нові партії овочів надходять на ринок нерегулярно й у малих обсягах, а зак закордонні закупівлі поки не змогли компенсувати дефіцит.
Аналітики додають, що сьогодні ціни на тепличні помідори в Україні вже на 16% вищі, ніж у той самий період минулого року.
Скільки коштують помідори у супермаркетах:
- у Varus кілограм домашніх червоних помідорів коштує 83,9 грн.
- у АТБ ціна на тепличні томати сягнула 96,89 грн/кг.
- у Novus - 84,99 грн/кг.
Таким чином, ринок фіксує чітку тенденцію до подорожчання, спричинену похолоданням, скороченням врожаю та зростанням попиту.
Ціни на продукти в Україні - що нового
Нещодавно Главред попереджав, що в Україні значно зросла ціна на один продукт. Це пов'язано з тим, що обмежена пропозиція тепличних огірків на місцевих комбінатах створює дефіцит, що й викликає чергове подорожчання, тоді як попит на цю продукцію залишається високим.
Крім того, очікується, що до кінця поточного року ціни на хліб можуть зрости ще на 5–10%. Про це повідомив віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко виданню "Мінфін".
Також українців попередили про можливі проблеми з олією, оскільки цього року прогнозується найгірший за останні десять років урожай соняшнику.
Про джерело: EastFruit
EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.
