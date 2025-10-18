Вже на 37% дорожче: в українців округлюються очі через ріст цін на ключовий овоч

Ключовою причиною зростання цін є сезонне зниження пропозиції через похолодання.

Ціни на тепличні помідори різко підскочили

Головне:

Чому ціни на помідори злетіли до 80 гривень

Через що в Україні зростають ціни на помідори

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. За даними аналітиків проєкту EastFruit, вартість овоча піднялася до 70–80 гривень за кілограм, що на 37% більше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Підвищення цін виробники почали ще минулого тижня. Основною причиною стала сезонна нестача продукції: кількість тепличних томатів на ринку суттєво скоротилася, тоді як попит залишився стабільно високим.

За спостереженнями експертів, у більшості великих тепличних господарств дозрівання помідорів сповільнилося через зниження температури, а постачання з літніх парникових теплиць уже припинилося.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Через це нові партії овочів надходять на ринок нерегулярно й у малих обсягах, а зак закордонні закупівлі поки не змогли компенсувати дефіцит.

Аналітики додають, що сьогодні ціни на тепличні помідори в Україні вже на 16% вищі, ніж у той самий період минулого року.

Скільки коштують помідори у супермаркетах:

у Varus кілограм домашніх червоних помідорів коштує 83,9 грн.

у АТБ ціна на тепличні томати сягнула 96,89 грн/кг.

у Novus - 84,99 грн/кг.

Таким чином, ринок фіксує чітку тенденцію до подорожчання, спричинену похолоданням, скороченням врожаю та зростанням попиту.

Ціни на продукти в Україні - що нового

Нещодавно Главред попереджав, що в Україні значно зросла ціна на один продукт. Це пов'язано з тим, що обмежена пропозиція тепличних огірків на місцевих комбінатах створює дефіцит, що й викликає чергове подорожчання, тоді як попит на цю продукцію залишається високим.

Крім того, очікується, що до кінця поточного року ціни на хліб можуть зрости ще на 5–10%. Про це повідомив віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко виданню "Мінфін".

Також українців попередили про можливі проблеми з олією, оскільки цього року прогнозується найгірший за останні десять років урожай соняшнику.

