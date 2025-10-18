Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Вже на 37% дорожче: в українців округлюються очі через ріст цін на ключовий овоч

Даяна Швець
18 жовтня 2025, 15:52
333
Ключовою причиною зростання цін є сезонне зниження пропозиції через похолодання.
копейки, 10 копейок, монеты, 10 монет, деньги, продукты, цены
Ціни на тепличні помідори різко підскочили / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • Чому ціни на помідори злетіли до 80 гривень
  • Через що в Україні зростають ціни на помідори

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. За даними аналітиків проєкту EastFruit, вартість овоча піднялася до 70–80 гривень за кілограм, що на 37% більше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Підвищення цін виробники почали ще минулого тижня. Основною причиною стала сезонна нестача продукції: кількість тепличних томатів на ринку суттєво скоротилася, тоді як попит залишився стабільно високим.

відео дня

За спостереженнями експертів, у більшості великих тепличних господарств дозрівання помідорів сповільнилося через зниження температури, а постачання з літніх парникових теплиць уже припинилося.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Через це нові партії овочів надходять на ринок нерегулярно й у малих обсягах, а зак закордонні закупівлі поки не змогли компенсувати дефіцит.

Аналітики додають, що сьогодні ціни на тепличні помідори в Україні вже на 16% вищі, ніж у той самий період минулого року.

Скільки коштують помідори у супермаркетах:

  • у Varus кілограм домашніх червоних помідорів коштує 83,9 грн.
  • у АТБ ціна на тепличні томати сягнула 96,89 грн/кг.
  • у Novus - 84,99 грн/кг.

Таким чином, ринок фіксує чітку тенденцію до подорожчання, спричинену похолоданням, скороченням врожаю та зростанням попиту.

Ціни на продукти в Україні - що нового

Нещодавно Главред попереджав, що в Україні значно зросла ціна на один продукт. Це пов'язано з тим, що обмежена пропозиція тепличних огірків на місцевих комбінатах створює дефіцит, що й викликає чергове подорожчання, тоді як попит на цю продукцію залишається високим.

Крім того, очікується, що до кінця поточного року ціни на хліб можуть зрости ще на 5–10%. Про це повідомив віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко виданню "Мінфін".

Також українців попередили про можливі проблеми з олією, оскільки цього року прогнозується найгірший за останні десять років урожай соняшнику.

Більше економічних новин:

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

супермаркет помідори продукти харчування ціни на продукти новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Візит до США не виправдав надій Зеленського: несподівані слова Мерца про капітуляцію

Візит до США не виправдав надій Зеленського: несподівані слова Мерца про капітуляцію

17:33Світ
"Батіг" для Путіна: друг Трампа назвав спосіб посадити главу РФ за переговори

"Батіг" для Путіна: друг Трампа назвав спосіб посадити главу РФ за переговори

17:07Світ
"Трусить" уже понад тиждень: влупила затяжна магнітна буря

"Трусить" уже понад тиждень: влупила затяжна магнітна буря

16:37Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Долар та євро шалено подорожчає вже з 20 жовтня: новий курс валют

Долар та євро шалено подорожчає вже з 20 жовтня: новий курс валют

Гучні вибухи та пожежа: дрони атакували ключовий енерговузол Росії

Гучні вибухи та пожежа: дрони атакували ключовий енерговузол Росії

"Російську людину", яка напала на українців у поїзді в Швейцарії, затримано

"Російську людину", яка напала на українців у поїзді в Швейцарії, затримано

Послання Всесвіту: п'ятьох знаків зодіаку чекає справжній сплеск щастя

Послання Всесвіту: п'ятьох знаків зодіаку чекає справжній сплеск щастя

РФ приготувала 500 "Шахедів" і балістику: в Україні підвищена загроза ударів

РФ приготувала 500 "Шахедів" і балістику: в Україні підвищена загроза ударів

Останні новини

17:33

Візит до США не виправдав надій Зеленського: несподівані слова Мерца про капітуляцію

17:11

"Милуватися твоєю красою": в Ігоря Крутого з'явилася молода жінка

17:07

"Батіг" для Путіна: друг Трампа назвав спосіб посадити главу РФ за переговори

16:48

Більше вдвічі: Лорак засвітила свіже фото доньки

16:40

Пішов по стопам Ротару: онук-утікач зірки розсекретив, де живе зараз

Хочеться вірити, що Зеленський і Трамп напрацюють план примусу Путіна до переговорів – МережкоХочеться вірити, що Зеленський і Трамп напрацюють план примусу Путіна до переговорів – Мережко
16:37

"Трусить" уже понад тиждень: влупила затяжна магнітна буря

16:29

Мають "фору" від Всесвіту: ТОП-3 дати народження, що несуть благословення предків

16:29

Путін публічно принизив Симоньян: як вона відреагувала

16:22

Гарантії для України: Буданов зробив важливу заяву і назвав головну умову

Реклама
16:01

Гороскоп Таро на завтра 19 жовтня: Близнюкам - чекати, Терезам - удача

15:58

Як зараз виглядає Метт Леблан: Джої з "Друзів" змінився до невпізнання

15:57

Путін пішов ва-банк: у Раді назвали єдину умову зупинення війни

15:52

Вже на 37% дорожче: в українців округлюються очі через ріст цін на ключовий овоч

14:40

Як зрозуміти, що коту холодно: ветеринари дали важливе пояснення господарям

14:39

Чи можуть окупанти вийти на Дніпро: розкрито ключову ціль РФ на фронтіВідео

14:38

Путін наляканий: Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом про Tomahawk

14:35

Одна пігулка - і рослини попруть у ріст: як приготувати добриво для квітів

14:06

Хворий король Чарльз жорстко вирішив долю рідного брата - деталі

13:46

Стара газета проти холоду, бруду та запахів: 13 лайфхаків, які реально працюють

13:43

Часто не побачиш: для чого потрібен дивний дорожній знак трикутник з крапками

Реклама
13:30

У Трампа зробили різку заяву і назвали умову завершення війни

13:28

В Україні стрімко дешевшає цінний овоч: скільки можна зекономити, поки не пізно

13:10

Татова донька: Стоцька показала нове фото доньки-копії Кіркорова

13:04

"У час війни?": "Міс Україна" втрапила у скандал на "Холостяку"Відео

12:53

Застали ще динозаврів: в Україні ростуть унікальні та рідкісні дереваВідео

12:34

Що сказав Трамп Зеленському щодо Tomahawk та інших озброєнь: ЗМІ дізналися деталі

12:06

П’яний водій може бути не винним: український суд ухвалив несподіване рішення

11:52

Осіння посадка чорної смородини без помилок: що потрібно покласти в ямуВідео

11:38

Гучні вибухи та пожежа: дрони атакували ключовий енерговузол РосіїВідео

11:37

Рожевий капелюх, дівчина на лімузині і лимони: меми про "Холостяк" підірвали мережу

11:04

Як зробити застарілі дерев'яні шафи більш сучасними: Топ-8 способів

10:52

Ціни ростуть кілька тижнів поспіль: в Україні шалено подорожчав один продукт

10:47

Китайський гороскоп на завтра 19 жовтня: Тиграм - провина, Собакам - образи

10:34

Землю знову накриє масштабний спалах: якими будуть магнітні бурі на вихідні

10:21

"Мама не розмовляла зі мною": Цимбалюк розкрив причину двох розлучень

10:05

Чому Україна не отримає Tomahawk: в CNN розкрили причину відмови Трампа

09:45

Одна ложка добрива вирішує все: як посадити малину восени для багатого врожаю

09:01

Росіяни вдарили по закладу освіти в Запоріжжі – там виникла пожежа, деталіФотоВідео

08:59

Путін готується хвилями атакувати Україну: у ГУР попередили українців

08:10

Прогноз щодо війни на 2026 рік – до чого готуватися Україні та РосіїПогляд

Реклама
08:05

Реальні переговори з РФ: Зеленський сказав, яке питання буде найскладнішим

06:10

Переговори про мир: на що справді потрібно звертати увагуПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках зі старенькою за 51 секунду

05:32

Гороскоп на завтра 19 жовтня: Близнюкам - захопливий вечір, Рибам - збитки

05:00

Послання Всесвіту: п'ятьох знаків зодіаку чекає справжній сплеск щастя

04:12

Вила від безпорадності: запроданка Тодоренко опинилася сама з трьома дітьми

03:30

Герань та інші квіти оживуть за один день: як приготувати диво-добриво вдома

02:46

Чому кіт обирає спати разом з вами: ветеринари назвали зворушливу причину

01:45

Переживають за інших більше, ніж за себе: найспівчутливіші знаки зодіаку

00:37

Здоров'я прийде на весь рік: що потрібно зробити 18 жовтня, прикмети

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти