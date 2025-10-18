Рус
Гучні вибухи та пожежа: дрони атакували ключовий енерговузол Росії

Марія Николишин
18 жовтня 2025, 11:38
Відомо, що населений пункт на деякий час залишився без світла.
Дрони атакували Росію / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Дрони атакували Ульяновську область РФ
  • Під удар потрапила підстанція "Вешкайма"
  • Вона є одним з ключових елементів енергосистеми Росії

В ніч на 18 жовтня дрони атакували Ульяновську область країни-агресора Росії. Під ударом була підстанція "Вешкайма". Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Росія втратила підстанцію "Вешкайма" (500 кВ) в Ульяновській області – один з ключових елементів своєї енергосистеми", - написав він.

відео дня

За його словами, цей об’єкт забезпечував з’єднання між Ульяновською, Мордовською, Чуваською та Самарською областями й виконував функцію транзитного вузла для постачання електроенергії від Сизранської та Жигулівської ГЕС до центральних регіонів Росії.

"Так буває, коли бʼєш по енергетиці України", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що за даними місцевої влади, підстанцію атакували чотири ударних безпілотники. В результаті сталося два вибухи та пожежа.

Місцеві пабліки писали, що населений пункт залишився без світла, але на ранок подачу електроенергії нібито відновили.

Дрони атакували Ульяновську область РФ - відео:

Удари по російській енергетиці

Президент Володимир Зеленський раніше говорив, що позиція України щодо ударів по російській інфраструктурі не змінилася.

За його словами, абсолютно справедливо, що у Бєлгороді також будуть відчувати блекаути.

"Ми ж їм сказали, що вони повинні зрозуміти, якщо вони хочуть нам робити блекаути, - ми будемо робити те саме", - наголосив він.

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 16 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій вразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Росії. Цей завод - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств РФ.

Також у ніч на 16 жовтня у Волгоградській області горіла підстанція. Внаслідок падіння уламків невідомого безпілотника сталася пожежа на підстанції ЛЕП "Балашовська".

Крім того, 11 жовтня Служба безпеки України завдала далекобійного удару по російському нафтопереробному заводу "Башнафта-УНПЗ", розташованому в місті Уфа, Республіка Башкортостан, приблизно за 1400 кілометрів від українського кордону.

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

новини Росії вибух у Росії Андрій Коваленко атака дронів
