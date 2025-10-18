Рус
В Україні стрімко дешевшає цінний овоч: скільки можна зекономити, поки не пізно

Даяна Швець
18 жовтня 2025, 13:28
Зниження цін спричинене сприятливою погодою, що дозволила фермерам прискорити збір врожаю.
В Україні стрімко дешевшає цінний овоч: скільки можна зекономити, поки не пізно
Ціна на кукурудзу падає / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головні відповіді на питання:

  • Чому кукурудза дешевшає
  • Як погода вплинула на вартість
  • Коли чекати стабілізації цін

У жовтні в Україні продовжує спостерігатися тенденція до зниження закупівельних цін на кукурудзу. Водночас обсяги пропозицій зерна на внутрішньому ринку зростають повільними темпами. Про це повідомило профільне аграрне видання GrainTrade.

Чому падає ціна на кукурудзу

Як зазначається у матеріалі, суха погода без опадів створила сприятливі умови для активного збору врожаю. Це дало змогу аграріям зосередитися на польових роботах, тоді як трейдери очікують збільшення кількості пропозицій. Саме тому нині закупівельні ціни поступово йдуть донизу.

"Очікуємо нову хвилю посилення попиту на кукурудзу з боку експортерів найближчими тижнями", — йдеться у повідомленні.

На сьогодні в Україні вже обмолочено приблизно 15% площ під посівами кукурудзи (приблизно 590 тисяч гектарів), з яких зібрано близько 3,4 мільйона тонн зерна.

Яка поточна ціна на кукурудзу

Станом на суботу, 18 жовтня, середня ціна на кукурудзу становить 8 676 гривень за тонну, повідомляє портал Tripoli.land. За останній тиждень продукт подешевшав на 30 гривень за тонну.

Найвищу вартість цього місяця фіксували 10 жовтня, коли тонна кукурудзи коштувала 8 707 гривень.

Ціни на продукти - новини України

Як повідомляв Главред, не так давно в Україні шалено подорожчав один продукт. Зазначається, що дефіцит тепличних огірків на місцевих комбінатах призводить до їхнього чергового подорожчання. Ця ситуація посилюється тим, що пропозиція огірків обмежена, тоді як попит на них залишається досить високим.

Окрім цього, за словами віцепрезидента Всеукраїнської асоціації пекарів Юрія Дученка виданню "Мінфін", до кінця поточного року очікується, що ціни на хліб можуть зрости ще на 5–10%.

Також, на жаль, з олією можуть бути проблеми. Українців попередили, що на Україну чекає найгірший урожай соняшнику за 10 років.

Більше економічних новин:

Про джерело: GrainTrade

GrainTrade - це українська електронна зернова біржа, яка працює як майданчик для пошуку пропозицій і попиту на зернові та олійні культури.

Платформа GrainTrade.com.ua дає можливість продавцям (фермерам, елеваторам, трейдерам) розміщувати заявки на продаж або купівлю зерна, а покупцям переглядати актуальні ціни та пропозиції по регіонах України.

Сайт­­ зазначає, що його мета - побудова прозорого зернового ринку України, щоб виробники отримували кращу ціну, а покупці більше можливостей.

Серед функцій - фільтри за регіонами, культурами, умовами поставки (EXW, FCA, CPT тощо) — це допомагає користувачам орієнтуватися.

