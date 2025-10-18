Як зрозуміти, що коту холодно: ветеринари дали важливе пояснення господарям

Стійкість котів до холоду залежить від індивідуальних факторів, таких як вік, порода та стан здоров'я.

Коли навіть домашній кіт може замерзнути

Чому коти не такі морозостійкі, як здається

Більшість котів мають густу шерсть, яка не лише захищає їх від холоду, а й приносить тепло господарям під час обіймів. Через це багато людей вважають, що коти чудово пристосовані до холоду й здатні без проблем жити навіть просто неба, під дощем або снігом. Про це пише Catster.

Однак ветеринар Лукман Джавед пояснює, що здатність котів переносити низькі температури залежить від кількох факторів: віку, породи, фізичного стану та загального здоров’я тварини. Попри природну витривалість, навіть найздоровіші коти можуть постраждати від холоду.

За словами лікаря, комфортна температура для більшості котів коливається в межах 25–30 °C. Проте здорові дорослі тварини з густою шерстю зазвичай почуваються нормально і при 10–18 °C. Навіть тоді вони інстинктивно шукають теплі місця, ковдру, батарею чи м’яке крісло, щоб зручно влаштуватися й зігрітися.

Джавед наголошує, що не всі коти однаково стійкі до холоду. Наприклад, сфінкси або інші породи без шерсті, а також тварини з тонким хутром швидше мерзнуть. Крім того, ослаблені або худорляві коти, а також ті, що мають хронічні захворювання, гірше зберігають тепло, ніж здорові тварини з нормальною масою тіла.

Особливо чутливими до холоду є старші коти, у яких уповільнюється метаболізм або є проблеми зі здоров’ям, зокрема суглобові захворювання.

Найвразливішими до холоду залишаються маленькі кошенята до двох місяців, коли вони ще залежать від материнського молока. Джавед підкреслює, що після купання кота не можна залишати у прохолодному приміщенні, поки шерсть повністю не висохне.

Попри це, за словами лікаря, деякі коти можуть на короткий час насолоджуватися зимою. Їм хочеться іноді погратися зі снігом або прогулятися надворі, після чого повертаються до дому, щоб зігрітися. Таку поведінку зазвичай демонструють тварини з густою шерстю, які звикли гуляти надворі.

Загалом, підсумував Джавед, справа не в тому, чи люблять коти холод, а в тому, наскільки довго вони можуть його переносити та як реагують на зниження температури.

