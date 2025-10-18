Рус
У Трампа зробили різку заяву і назвали умову завершення війни

Андрій Ганчук
18 жовтня 2025, 13:30
Трамп доніс свою позицію до Путіна і Зеленського, він був "дуже відвертим і прямолінійним", сказали в Білому домі.
Україна і РФ мають завершити війну на чинній лінії розмежування - Трамп / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Головне:

  • У Білому домі заявили, що США втрачають терпець
  • Трамп заявив Путіну і Зеленському про позицію щодо завершення війни

Сполучені Штати "дуже втомилися" від російсько-української війни. Терпець президента Дональда Трампа та американців уривається. Трамп прямо і відверто сказав главі Кремля Володимиру Путіну і президенту України Володимиру Зеленському, що Київ і Москва повинні вже зараз "визнати реальність ситуації на місцях" і перейти до мирної угоди. Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт.

Трамп "старанно працює над досягненням миру"

В ефірі Fox News вона розповіла, що Трамп зараз "старанно працює над досягненням миру".

"Президент почав тиждень з польоту до Ізраїлю через Єгипет, повернувся через 36 годин, щоб вшанувати пам'ять Чарлі Кірка, на церемонії вручення Медалі Свободи в Білому домі. А потім наступного дня він провів три години, розмовляючи по телефону з президентом Путіним, намагаючись покласти край цій війні. Сьогодні у нас був президент Зеленський, у Білому домі, і президент провів із ним тригодинну зустріч у кабінеті міністрів", - каже Лівітт.

"Прийняти реальність і укласти угоду"

За її словами, і Москві, і Києву слід "прийняти реальність і укласти угоду", а Штати вже "втомилися від цієї війни".

"Це триває занадто довго, занадто багато невинних людей загинуло, і Сполучені Штати Америки дуже втомилися від цього. Досить, обидві сторони повинні визнати реальність ситуації на місцях прямо зараз, і прийти до мирної угоди, тому що терпіння президента Трампа і терпіння американського народу закінчуються через цю війну", - додала представниця Білого дому.

Чи можлива зустріч Зеленського, Трампа і Путіна - думка експерта:

Зустріч Зеленського, Трампа і Путіна - можлива, проте питання в тому, де вона могла б відбутися, сказав політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі FREEДОМ.

"Будапешт пропонувався як місце зустрічі трьох лідерів - Трампа, Зеленського та російського диктатора Путіна. Щоправда, Україна не вважає це місце оптимальним для бесіди в тристоронньому форматі. Україна пропонувала Женеву, Ватикан та інші варіанти. Але Будапешт також розглядався. Очевидно, у цьому ключі потрібно враховувати добре ставлення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана як до Путіна, так і до Трампа", - додав Чаленко.

Він також акцентував увагу на тому, що Зеленський готовий до такої зустрічі, проте Путін прагне максимально затягнути час.

"Президент Зеленський жодним чином не відкидав можливість переговорів. Навпаки, пропонувалися різні варіанти. Близько семи держав могли потенційно стати посередниками для зустрічі Путіна і Зеленського. Але сам Путін пропонував зустріч із Зеленським виключно в Москві. Тобто пропонував абсолютно неприйнятний варіант. І в даному випадку зрозуміло, що Путін фактично відступає, коли виходить на прямий контакт із Трампом у цьому питанні. Можливо, це дійсно отримає свій розвиток уже в тристоронньому форматі. Але очевидно, що РФ все одно ставить собі за мету максимально затягнути процес переговорів. Це те, що вони робили й раніше. Тому будемо сподіватися. Хоча ми розуміємо всю підлість російського агресора і вже неодноразово бачили дипломатичні трюки з його боку", - зазначив політолог.

Що сказав Трамп Путіну і Зеленському

Також вона додала, що Трамп доніс свою позицію обом сторонам війни, і був "дуже відвертим і прямолінійним". Американська держава продовжить докладати зусиль для встановлення миру в Україні.

"Трамп буквально не спить і працює цілодобово заради миру. І він продовжить робити це щодо Росії та України, так само, як робив це щодо Ізраїлю і Гази. Він щиро вірить, що існує реальний шанс на міцний і довгостроковий мир на Близькому Сході, і ми сподіваємося, що те ж саме станеться і з Росією та Україною, і президент дуже старанно над цим працює", - підкреслила Керолайн Лівітт.

Як повідомляв Главред, Трамп після зустрічі із Зеленським закликав Україну і РФ завершити війну на чинній лінії розмежування. За його словами, обидві сторони повинні заявити про свою перемогу, а "історія розсудить".

Президент Зеленський визнав, що потрібно "зупинитися там, де перебуваємо". За його словами, найскладнішим питанням на перемовинах буде ситуація з окупованими територіями.

У серпні Путін заявив, що нібито готовий завершити війну, але лише в тому разі, якщо Україна виведе свої війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, і відмовиться від повернення окупованого Криму. Також він "зажадав" від Києва нейтралітету і позаблоковості.

Про джерело: Fox News

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

