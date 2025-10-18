Чому Україна не отримає Tomahawk: в CNN розкрили причину відмови Трампа

Трамп вважає, начебто Україна прагне ескалації та затягування війни.

Чому Україна не отримає Tomahawk / колаж: Главред, фото: Офіс президента, wikipedia.org

Ключові тези:

Трамп і Зеленський розійшлися в поглядах щодо війни

Президент США дав зрозуміти, що Україна не отримає далекобійних ракет

Він закликав до припинення вогню

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський розійшлися в поглядах щодо майбутнього війни в Україні. Про це пише CNN.

За даними джерел видання, лідери провели кількагодинні переговори за участю своїх головних радників, які, за словами кількох поінформованих джерел, стали напруженими, відвертими і подекуди "незручними".

Зазначається, що Трамп чітко дав зрозуміти Зеленському, що наразі український лідер не отримає далекобійних ракет, здатних уражати цілі глибоко на території Росії, про які він просив.

"Трамп вважає, начебто Україна прагне ескалації та затягування конфлікту, і водночас побоюється значних втрат під час наближення суворої зими", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що невдовзі після завершення зустрічі, Трамп закликав до припинення вогню вздовж поточної лінії фронту та до припинення кровопролиття.

За словами одного з посадовців, Трамп пояснив своє рішення "реаліями нинішнього стану конфлікту", наголосивши, що "занадто багато руйнувань і занадто багато смертей".

"Обидві сторони мають укласти угоду", - додав інший чиновник, зауваживши, що надалі ситуація буде лише погіршуватися.

Ракета Tomahawk / Інфографіка: Главред

Зустріч Зеленського з Трампом

Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом розповідав, що під час бесіди вони обговорювали гарантії безпеки для України, а також програму PURL, у межах якої союзники по НАТО закуповують у США зброю для України.

Однак, він відмовився говорити про далекобійні системи. За його словами, США не хочуть ескалації.

Ракети Tomahawk - що відомо

Як повідомляв Главред, в CNN раніше писали, що президент США Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Путіним не відмовився від ідеї постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk.

Президент США Дональд Трамп також говорив, що ракети Tomahawk залишаються важливим стратегічним ресурсом для Сполучених Штатів, тому їм також потрібні ці ракети.

Водночас, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявляв, що настрої в американському суспільстві змушують президента США Дональда Трампа змінювати позицію щодо війни Росії проти України, зокрема в питанні передачі ракет Tomahawk.

Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

