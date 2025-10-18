"Мама не розмовляла зі мною": Цимбалюк розкрив причину двох розлучень

Новий "Холостяк" відверто розповів про особисте життя.

Тарас Цимбалюк розповів про особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Український актор Тарас Цимбалюк, який став головним героєм шоу "Холостяк-14", розповів про свої два невдалі шлюби. У першому випуску шоу він відверто розповів, що стало причиною розриву з його дружинами.

Цимбалюк розповів, що перший з його шлюбів був укладений ще за студентських років. Його обраницею стала однокурсниця Ангеліна. Як зізнався Тарас, тоді він був недостатньо зрілим, щоб брати на себе таку відповідальність.

Тарас Цимбалюк з першою дружиною / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

"Ми одружилися абсолютно не свідомо. Мені просто бракувало розуму тоді. Після розлучення мама навіть не розмовляла зі мною два місяці", — розповів актор.

Вдруге Холостяк одружився з з візажисткою та фотографинею Тіною Антоненко. Він зробив їй пропозицію в ефірі шоу "Танці з зірками", але дуже швидко пошкодував про це. Шлюб протривав усього 11 місяців, і Тарас звинувачує у цьому публічність.

Тарас Цимбалюк з Тіною Антоненко / скрін з відео: Світське життя

"Це було емоційне вигорання, втома. Ми зрозуміли, що нам не цікаво далі бути разом", — пояснив Цимбалюк.

Також актор зазначив, що ніколи не зраджував у стосунках і зараз його серце вільне для того, щоб знайти кохання на проєкті "Холостяк-14".

Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

