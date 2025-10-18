Рус
Рожевий капелюх, дівчина на лімузині і лимони: меми про "Холостяк" підірвали мережу

Христина Трохимчук
18 жовтня 2025, 11:37
269
У соцмережах обговорюють перший випуск шоу "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком.
Холостяк
Які моменти "Холостяка" стали мемами / колаж: Главред, скрін з відео: Холостяк-14

Ви дізнаєтесь:

  • Вийшов перший випуск шоу "Холостяк-14"
  • Які моменти шоу стали мемами

Учора в ефір вийшов перший випуск 14-го сезону романтичного шоу "Холостяк", головним героєм якого став український актор Тарас Цимбалюк.

Главред зібрав найяскравіші моменти прем’єри, які вже обговорюють у соцмережах.

відео дня

Рожевий капелюх

Однією з найпомітніших учасниць стала Ірина Пономаренко, яка привернула увагу глядачів незвичним образом. Для знайомства з Холостяком дівчина обрала яскравий рожевий пухнастий капелюх. У мережі її стильний, але дещо епатажний аксесуар миттєво став об’єктом жартів.

Холостяк
Учасниця "Холостяка" вразила вибором капелюха / скрін з соцмереж
Холостяк
Коментатори оцінили капелюх учасниці шоу "Холостяк" / скрін з соцмереж
Холостяк
Капелюх учасниці "Холостяка" викликав обговорення в мережі / скрін з соцмереж

Дівчина на лімузині

Справжнім фурором у соцмережах стала поява Ірини Пухи, яка приїхала на знайомство з Тарасом на даху лімузина. Її ефектний вихід перервав розмову іншої учасниці з Холостяком, миттєво розлетівся мережею і став справжнім скарбом для мемів користувачів соцмереж. Сама Ірина з гумором відреагувала на увагу публіки, зазначивши, що її поява перебила навіть популярність збору лимонів у Монобанку.

Холостяк
Дівчина на лімузині стала мемом / скрін з соцмереж
Холостяк
Меми з учасницею шоу "Холостяк" стали вірусними / скрін з соцмереж
Холостяк
Учасниця "Холостяка" відреагувала на популярність в мережі / скрін з соцмереж

Холостяк Тарас Цимбалюк

Не оминули увагою й самого головного героя. Глядачі жартували над побаченням Тараса Цимбалюка з фотографинею Юлією, церемонією троянд і тривалістю випуску, який розтягнули на дві частини — так, що глядачам навіть не показали, кого саме актор обрав цього разу.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк на побаченні став мемом / скрін з соцмереж
Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк роздає лимони / скрін з соцмереж
Тарас Цимбалюк
Тараса Цимбалюка порівняли з відомим мемом / скрін з соцмереж

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український актор Тарас Цимбалюк, який став головним героєм шоу "Холостяк-14", розповів про свої два невдалі шлюби. У першому випуску шоу він відверто розповів, що стало причиною розриву з його дружинами.

Також відома українська ведуча Леся Нікітюк висловила свою думку про головного героя шоу Тараса Цимбалюка. Вона опублікувала сторіз, як дивиться перший ефір шоу "Холостяк" та була вражена образом актора у першому випуску шоу.

Про персону: Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

шоу Холостяк новини шоу бізнесу Тарас Цимбалюк
