Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Татова донька: Стоцька показала нове фото доньки-копії Кіркорова

Олена Кюпелі
18 жовтня 2025, 13:10
94
Співачка Анастасія Стоцька показала, як сильно свого часу на неї вплинув роман із Кіркоровим.
Анастасія Стоцька
Анастасія Стоцька показала доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Стоцька

Коротко:

  • Як зараз виглядає донька Стоцької
  • На кого вона схожа

Російська співачка Анастасія Стоцька, яка родом з України, але мовчить про терористичну війну в рідній країні, знову розбурхує своїх прихильників новими фотографіями донькою.

З кожним новим фото, підписники співачки переконуються, що доньку вона таки народила від російського співака Філіпа Кіркорова, настільки дівчинка схожа на нього.

відео дня

Нове фото, яке співачка опублікувала в соціальній мережі Instagram - черговий тому доказ.

Дочка Стоцької - дуже схожа на Кіркорова
Донька Стоцької - дуже схожа на Кіркорова / Фото Instagram/100tskaya

Стоцьку не раз підозрювали в тому, що своїх дітей вона народила від путініста Кіркорова. Настільки вони на нього схожі.

Дочка Стоцької - дуже схожа на Кіркорова
Донька Стоцької - дуже схожа на Кіркорова / Фото Instagram/100tskaya

Від кого діти Анастасії Стоцької

Уже багато років ходять розмови про те, що Анастасія Стоцька народила сина Олександра і дочку Віру від російського співака-путініста Філіпа Кіркорова. Багато шанувальників стверджують, що діти, як дві краплі води схожі на артиста, а не на рідного батька.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, як повідомляв Главред, нещодавно Анастасія Стоцька опублікувала фото своєї дочки Віри, яка вчиться грати на гітарі. Росіяни відразу ж помітили, наскільки дівчинка схожа і на самого Кіркорова, і на його дочку. Фанати співачки вже давно жартують над нею і привід у них дійсно є. Діти і справді дуже схожі між собою.

А також путініст Філіп Кіркоров розкрив правду, що не розлучається з Марго Овсянніковою через те, що побачив у ній талант і робить все, як і, свого часу, з Анастасією Стоцькою.

Вас може зацікавити:

Про персону: Анастасія Стоцька

Анастасія Стоцька - українська та російська співачка й акторка, лауреатка театральної премії "Золота маска" за роль Флоренс Вассі в мюзиклі "Шахи" (2022).
В окуповані українські міста співачка приїжджала 2018 року разом з Олександром Буйновим, який гаряче підтримав кремлівську агресію щодо України, і Денисом Майдановим.
Артистка продовжує мовчати про війну в Україні, проте всіляко демонструє лояльність кремлівському режиму.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Анастасія Стоцька новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи можуть окупанти вийти на Дніпро: розкрито ключову ціль РФ на фронті

Чи можуть окупанти вийти на Дніпро: розкрито ключову ціль РФ на фронті

14:39Фронт
Путін наляканий: Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом про Tomahawk

Путін наляканий: Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом про Tomahawk

14:38Війна
У Трампа зробили різку заяву і назвали умову завершення війни

У Трампа зробили різку заяву і назвали умову завершення війни

13:30Війна
Реклама

Популярне

Більше
Долар та євро шалено подорожчає вже з 20 жовтня: новий курс валют

Долар та євро шалено подорожчає вже з 20 жовтня: новий курс валют

Гучні вибухи та пожежа: дрони атакували ключовий енерговузол Росії

Гучні вибухи та пожежа: дрони атакували ключовий енерговузол Росії

"Російську людину", яка напала на українців у поїзді в Швейцарії, затримано

"Російську людину", яка напала на українців у поїзді в Швейцарії, затримано

РФ приготувала 500 "Шахедів" і балістику: в Україні підвищена загроза ударів

РФ приготувала 500 "Шахедів" і балістику: в Україні підвищена загроза ударів

"Це Україна": у Луганську жінка відправила окупантів слідом "за російським кораблем"

"Це Україна": у Луганську жінка відправила окупантів слідом "за російським кораблем"

Останні новини

14:40

Як зрозуміти, що коту холодно: ветеринари дали важливе пояснення господарям

14:39

Чи можуть окупанти вийти на Дніпро: розкрито ключову ціль РФ на фронтіВідео

14:38

Путін наляканий: Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом про Tomahawk

14:35

Одна пігулка - і рослини попруть у ріст: як приготувати добриво для квітів

14:06

Хворий король Чарльз жорстко вирішив долю рідного брата - деталі

Хочеться вірити, що Зеленський і Трамп напрацюють план примусу Путіна до переговорів – МережкоХочеться вірити, що Зеленський і Трамп напрацюють план примусу Путіна до переговорів – Мережко
13:46

Стара газета проти холоду, бруду та запахів: 13 лайфхаків, які реально працюють

13:43

Часто не побачиш: для чого потрібен дивний дорожній знак трикутник з крапками

13:30

У Трампа зробили різку заяву і назвали умову завершення війни

13:28

В Україні стрімко дешевшає цінний овоч: скільки можна зекономити, поки не пізно

Реклама
13:10

Татова донька: Стоцька показала нове фото доньки-копії Кіркорова

13:04

"У час війни?": "Міс Україна" втрапила у скандал на "Холостяку"Відео

12:53

Застали ще динозаврів: в Україні ростуть унікальні та рідкісні дереваВідео

12:34

Що сказав Трамп Зеленському щодо Tomahawk та інших озброєнь: ЗМІ дізналися деталі

12:06

П’яний водій може бути не винним: український суд ухвалив несподіване рішення

11:52

Осіння посадка чорної смородини без помилок: що потрібно покласти в ямуВідео

11:38

Гучні вибухи та пожежа: дрони атакували ключовий енерговузол РосіїВідео

11:37

Рожевий капелюх, дівчина на лімузині і лимони: меми про "Холостяк" підірвали мережу

11:04

Як зробити застарілі дерев'яні шафи більш сучасними: Топ-8 способів

10:52

Ціни ростуть кілька тижнів поспіль: в Україні шалено подорожчав один продукт

10:47

Китайський гороскоп на завтра 19 жовтня: Тиграм - провина, Собакам - образи

Реклама
10:34

Землю знову накриє масштабний спалах: якими будуть магнітні бурі на вихідні

10:21

"Мама не розмовляла зі мною": Цимбалюк розкрив причину двох розлучень

10:05

Чому Україна не отримає Tomahawk: в CNN розкрили причину відмови Трампа

09:45

Одна ложка добрива вирішує все: як посадити малину восени для багатого врожаю

09:01

Росіяни вдарили по закладу освіти в Запоріжжі – там виникла пожежа, деталіФотоВідео

08:59

Путін готується хвилями атакувати Україну: у ГУР попередили українців

08:10

Прогноз щодо війни на 2026 рік – до чого готуватися Україні та РосіїПогляд

08:05

Реальні переговори з РФ: Зеленський сказав, яке питання буде найскладнішим

06:10

Переговори про мир: на що справді потрібно звертати увагуПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках зі старенькою за 51 секунду

05:32

Гороскоп на завтра 19 жовтня: Близнюкам - захопливий вечір, Рибам - збитки

05:00

Послання Всесвіту: п'ятьох знаків зодіаку чекає справжній сплеск щастя

04:12

Вила від безпорадності: запроданка Тодоренко опинилася сама з трьома дітьми

03:30

Герань та інші квіти оживуть за один день: як приготувати диво-добриво вдома

02:46

Чому кіт обирає спати разом з вами: ветеринари назвали зворушливу причину

01:45

Переживають за інших більше, ніж за себе: найспівчутливіші знаки зодіаку

00:37

Здоров'я прийде на весь рік: що потрібно зробити 18 жовтня, прикмети

17 жовтня, п'ятниця
23:46

РФ приготувала 500 "Шахедів" і балістику: в Україні підвищена загроза ударів

23:19

Що із собою робить зрадниця Ані Лорак: "На замок"

23:05

Зустріч Зеленського і Трампа відбулася: про що домовилися

Реклама
23:01

Вони не ламаються роками: названо три недорогі, але надійні корейські кросовери

22:47

"Російську людину", яка напала на українців у поїзді в Швейцарії, затримано

22:35

"Багато булінгу та приниження": учасниця "Холостяка" рознесла шоу

22:32

Пральна машина не запліснявіє: що потрібно робити після кожного прання

22:26

"Гармонії не буває": дружина Влада Ями зробила зізнання про стосунки з танцюристом

22:05

"Ну ти пес": Леся Нікітюк очманіла від образу Цимбалюка на прем'єрі "Холостяка"

22:04

Абітурієнтам на замітку: як обрати університет і не пошкодувати

21:51

"Дуже стильний костюм": Трамп засипав компліментами ЗеленськогоВідео

21:42

"Це круто, коли тебе можна обстібати": тренерка "Ліги Сміху. 10 років" Маша Єфросиніна відреагувала на пародію від Інни Приходько

21:36

"Кремль уже в паніці": у Раді розповіли, що Україна отримає від Трампа

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове меню

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти