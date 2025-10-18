Татова донька: Стоцька показала нове фото доньки-копії Кіркорова

Співачка Анастасія Стоцька показала, як сильно свого часу на неї вплинув роман із Кіркоровим.

Анастасія Стоцька показала доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Стоцька

Російська співачка Анастасія Стоцька, яка родом з України, але мовчить про терористичну війну в рідній країні, знову розбурхує своїх прихильників новими фотографіями донькою.

З кожним новим фото, підписники співачки переконуються, що доньку вона таки народила від російського співака Філіпа Кіркорова, настільки дівчинка схожа на нього.

Нове фото, яке співачка опублікувала в соціальній мережі Instagram - черговий тому доказ.

Донька Стоцької - дуже схожа на Кіркорова / Фото Instagram/100tskaya

Стоцьку не раз підозрювали в тому, що своїх дітей вона народила від путініста Кіркорова. Настільки вони на нього схожі.

Донька Стоцької - дуже схожа на Кіркорова / Фото Instagram/100tskaya

Від кого діти Анастасії Стоцької

Уже багато років ходять розмови про те, що Анастасія Стоцька народила сина Олександра і дочку Віру від російського співака-путініста Філіпа Кіркорова. Багато шанувальників стверджують, що діти, як дві краплі води схожі на артиста, а не на рідного батька.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, нещодавно Анастасія Стоцька опублікувала фото своєї дочки Віри, яка вчиться грати на гітарі. Росіяни відразу ж помітили, наскільки дівчинка схожа і на самого Кіркорова, і на його дочку. Фанати співачки вже давно жартують над нею і привід у них дійсно є. Діти і справді дуже схожі між собою.

А також путініст Філіп Кіркоров розкрив правду, що не розлучається з Марго Овсянніковою через те, що побачив у ній талант і робить все, як і, свого часу, з Анастасією Стоцькою.

Про персону: Анастасія Стоцька Анастасія Стоцька - українська та російська співачка й акторка, лауреатка театральної премії "Золота маска" за роль Флоренс Вассі в мюзиклі "Шахи" (2022).

В окуповані українські міста співачка приїжджала 2018 року разом з Олександром Буйновим, який гаряче підтримав кремлівську агресію щодо України, і Денисом Майдановим.

Артистка продовжує мовчати про війну в Україні, проте всіляко демонструє лояльність кремлівському режиму.

