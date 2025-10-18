Ціни ростуть кілька тижнів поспіль: в Україні шалено подорожчав один продукт

Коротко:
В Україні вже п’ятий тиждень поспіль продовжують швидко зростати ціни на тепличні огірки. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Зазначається, що чергове подорожчання провокує дефіцит тепличного огірка, оскільки пропозиція цієї продукції у місцевих комбінатах дуже обмежена. При цьому попит у цьому сегменті залишається досить високим.
Наразі огірки в Україні вже продають по 75-90 грн/кг, що в середньому на 15% дорожче, ніж тиждень тому.
"Оператори ринку не виключають, що тепличні комбінати будуть і надалі робити спроби підвищувати ціни на свою продукцію за умови збереження поточних темпів збуту", - йдеться у повідомленні.
Аналітики також додали, що на сьогоднішній день тепличні огірки вже пропонуються до продажу в середньому на 15% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.
Які продукти можуть значно подорожчати в жовтні
Науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Іван Свиноус вважає, що у найближчій перспективі зберігатиметься стійкий тренд підвищення цін на основні види молочної продукції.
За його словами, основними чинниками цього процесу є скорочення пропозиції молока на внутрішньому ринку, а також зростання собівартості його виробництва й подальшої переробки.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко сказав, що до кінця року ціни на хліб можуть зрости ще на 5−10%.
Цьогоріч українські груші можуть стати дефіцитним фруктом. Через весняні морози фермери Вінниччини зібрали значно менше врожаю, але очікують на зростання цін.
Крім того, протягом наступних трьох-чотирьох місяців ціни на каву, ймовірно, зростуть ще більше. Подорожчання може скласти 20%.
