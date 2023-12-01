Путін готовий розв'язати ще одну війну: несподіваний прогноз нової "гарячої точки"

Країна-агресор РФ може спровокувати серйозні конфлікти, заявив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.
"У Росії є можливості спровокувати загострення на Близькому Сході у війні армії Ізраїлю проти ХАМАС та інших арабських терористичних організацій", - підкреслив він в ході чату в Главреді.
Разом з тим експерт вважає, що сама Росія власними збройними силами участі в цьому приймати не буде.
"Також серед небезпечних ділянок можуть бути Балкани, в цьому я погоджуюся з президентом Зеленським. У Путіна в Сербії потужна підтримка, а також агентура в дружній по відношенню до України Хорватії", - вважає він.
Крім того, співрозмовник також не виключив, що у росіян є можливості впливати на політичну ситуацію в цьому регіоні, наприклад, через незгасаючий конфлікт між Сербією і Косово.
"Крім того, можна припустити загострення тривалого протистояння між Індією і Пакистаном", - додав Тука.
Дивіться відео - чат з Георгієм Тукою в Главреді:
Хто такий Георгій Тука
Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.
Раніше Сергій Лавров пригрозив війною ще одній європейській країні. Глава МЗС країни-агресора традиційно звинуватив Захід у розв'язуванні протистояння з РФ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Лаврова принизили на зустрічі ОБСЄ. Візит глави МЗС країни-агресора Росії Сергія Лаврова на міністерську зустріч ОБСЄ в Македонію - але весь захід обернулося репутаційним кошмаром.
Як повідомлялося раніше, замороження війни в Україні призведе до нападу РФ на НАТО через 6 років, вважають німецькі аналітики dgap. Згідно з їхніми висновками, Росія відновить військову міць і може напасти на країни Балтії. Альянс має 5-9 років, щоб підготуватися до війни.
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