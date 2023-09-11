УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Чергова мобілізація в Росії: Путін хоче набрати 420 тисяч осіб - британська розвідка

Дмитро Відоменко
11 вересня 2023, 12:07 оновлено 11 вересня, 12:11
17
Країна-агресор Росія має намір провести мобілізацію сотень тисяч людей, але на загальну не піде, повідомляє британська розвідка.
Мобілізація в РФ, російські військові
Путінський режим має намір набрати 420 тисяч контрактників / колаж фото Telegram, Радіо Свобода

Мобілізація сотень тисяч людей у країні-агресорі РФ для війни з Україною негативно впливає на економіку. Як вважають в Міністерство оборони Великобританії з посиланням на свою розвідку, перед президентськими виборами в 2024 році на загальну мобілізацію, швидше за все, путінський режим не буде.

Як зазначається у зведенні, є інформація, що до кінця нинішнього року російські військові мають намір набрати 420 тисяч контрактників. 3 вересня 2023 року скандальний російський політик і заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що на даний момент набрано 280 тисяч військовослужбовців. Але, зі зрозумілих причин, такі цифри не можуть бути перевірені незалежними експертами.

За даними британської розвідки, призов в армію в країні-агресорі Росії продовжує чинити негативний вплив на робочу силу в її промисловості. Як кажуть співробітники Інституту економічної політики імені Єгора Гайдара, нестача робочої сили в промисловості Росії досягла нового максимуму в 42% в липні 2023 року, що на 7% вище, ніж у квітні 2023 року.

відео дня

"Напередодні президентських виборів у Росії, запланованих на березень 2024 року, російська влада, ймовірно, буде прагнути уникнути подальших непопулярних мобілізацій", - кажуть британські офіцери.

Як заявив представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна, Кремль продовжує приховану мобілізацію, і в цьому році вже призвали від 90 до 100 тисяч росіян для заповнення втрат і створення нових з'єднань. Однак масштабної мобілізації може і не бути.

"Чи оголосять вони знову відкриту мобілізацію на зразок тієї, яка була минулої осені? Мабуть, що ні. Зараз вони проведуть ці вибори, далі почнуть готуватися до виборів президента 17 березня 2024 року. Ніхто не захоче так ризикувати напередодні кампанії, оголосивши мобілізацію. Можливо, це станеться пізніше", - вважає офіцер.

Однак Скібіцький додав, що всі необхідні організаційні заходи для мобілізації Кремль вже провів – прийнято необхідне законодавство, введено електронний облік, а також посилено відповідальність за ухилення від призову.

Як пишуть в українському Генштабі, у зв'язку з катастрофічними втратами російських окупантів очікується, що найближчим часом в країні-агресорі РФ і на тимчасово окупованих нею територіях України почнеться масова примусова мобілізація населення.

"Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб. Окремі документи з цього приводу вже потрапили в мережу. Слід зазначити, що цього разу закликати планується також близько 40 тисяч жителів Чеченської республіки, які, ймовірно, будуть використані в якості "загороджувальних загонів" позаду російських військ. При цьому серед населення Москви і Санкт-Петербурга цифри планованої мобілізації знову залишаються мінімальними. На фронт в якості "гарматного м'яса" в черговий раз підуть пересічні громадяни - жителі російських регіонів, яких в спину будуть штовхати на смерть кадирівські Кати. Отже, єдиним способом для російських військових вижити є добровільна здача в полон Силам оборони України", - написали в Facebook українські офіцери.

Мобілізація в РФ

Нагадаємо, що розвідка Німеччини повідомила, що Путін може мобілізувати ще 1 млн осіб. Восени минулого року агресор Росія мобілізувала близько 300 тисяч осіб, частина з них вже спрямована на війну проти України, сказав Бруно Каль.

Путін "зібрався" довго воювати з Україною і постане перед складним вибором. Служба зовнішньої розвідки України вже повідомляла, що оборонні підприємства РФ приймають на роботу людей з судимістю і колишніх наркоманів, зазначили в ISW.

Росія до березня кине в бій резерви в 150-200 тисяч військ. Окупанти Росії активізувалися в Запорізькій області і побоюються контрнаступу ЗСУ на свої позиції в регіоні, сказав генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Пізніше російський опозиціонер розкрив плани Путіна на нову хвилю мобілізації. Для тотальної мобілізації, про яку говорять "ура-патріоти", можливостей у російського режиму немає, вважає Ігор Яковенко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
мобілізація новини Росії війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Чергова мобілізація в Росії: Путін хоче набрати 420 тисяч осіб - британська розвідка

Чергова мобілізація в Росії: Путін хоче набрати 420 тисяч осіб - британська розвідка

12:07 Світ
Дрони "Шахед" і ракети X-59: у Повітряних силах розповіли, як РФ вночі атакувала Україну

Дрони "Шахед" і ракети X-59: у Повітряних силах розповіли, як РФ вночі атакувала Україну

09:45 Україна
ЗСУ звільнили частину Опитного: у Міноборони заявили про просування на фронті

ЗСУ звільнили частину Опитного: у Міноборони заявили про просування на фронті

09:32 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:11

"Горить все": Буданов розповів про "диво-зброю" Росії на фронті в Україні

12:10

Дідусь легкої поведінки: пластика перетворила Кіркорова в тремтячого стариганаВідео

12:07

Чергова мобілізація в Росії: Путін хоче набрати 420 тисяч осіб - британська розвідка

11:50

Ось як швидко видалити неприємний запах у холодильнику: про це знають не всі

11:37

Любов, ню і роботи: Белла Хадід поголилася наголо для модного кампейну

Розпад ОДКБ підкосить вплив Путіна, Росію чекає занепад - ЛеоновРозпад ОДКБ підкосить вплив Путіна, Росію чекає занепад - Леонов
11:30

Допомагав РФ готувати удари по ТЕЦ Києва: СБУ піймала "на гарячому" зрадника з Нацгвардії

11:24

РФ готується до нового масштабного наступу: експерт назвав можливу дату атаки

11:19

Доведи, що розумний: тест Струпа від нейропсихологів за секунди покаже рівень вашого інтелекту

11:04

"Росія стріляє собі в ногу": експерт спрогнозував, чим закінчаться плани Кремля щодо тиску на захід через Білорусь

Реклама
10:39

Оптична ілюзія для найуважніших: потрібно знайти слово "хобі" за 13 секунд

10:25

Гроші для пенсіонерів від ООН: у Пенсійному розповіли, чи будуть вони враховуватися при призначенні субсидії

10:23

Точилка не потрібна: як заточити навіть найтупіші ножиці за пару хвилин

09:59

До Києва несподівано приїхала глава МЗС Німеччини: названо ключові питання переговорів

09:48

Закривати кришку чи ні: експерти розповіли, як правильно змивати унітаз

09:45

Веселі та цікаві ознаки того, що собака обожнює вас: чи робить твій пес так

09:45

Дрони "Шахед" і ракети X-59: у Повітряних силах розповіли, як РФ вночі атакувала Україну

09:32

ЗСУ звільнили частину Опитного: у Міноборони заявили про просування на фронті

09:14

Опальний генерал Суровікін отримав нову посаду в РФ - ISW

08:50

Під Бєлгородом прогриміла серія вибухів: в РФ скиглять, що їх атакували дрони

08:46

Гороскоп на завтра 12 вересня 2023: Тельцям не можна ризикувати, Овнам потрібна порада

Реклама
08:14

У Кривому Розі вдруге за добу пролунали вибухи: що відомо

08:12

Українські військові відтиснули окупантів далі в районі Роботиного і Кліщіївки – ISW

07:56

"Ми вражені прогресом": Нуланд висловила захоплення контрнаступом ЗСУ

07:30

Вихід до Азовського моря і низка військових успіхів: астролог порадував прогнозом про наступ ЗСУВідео

07:11

Яке сьогодні свято 11 вересня: кого потрібно привітати в цей день

07:02

"Зараз поганий момент": Зеленський оцінив можливість переговорів з РФ

06:35

Чому "ваги" і "терези" – не одне і те ж саме: Авраменко дав відповідь

06:34

"Для танго потрібні двоє": Блінкен назвав умову, за якої можливі переговори з РФ

06:29

Що так тісно пов'язує Ердогана і ПутінаПогляд

04:20

Ці запахи вбивають мишей: топ перевірених засобів проти гризунів

03:40

"Диво, що живий": Шустер озвучив терміни смерті Путіна і розповів про наступників

03:00

"Україні варто приготуватися до масової здачі в полон": Сотник здивував подробицямиВідео

02:40

Закинула ноги за голову з чарівною посмішкою: Шакіра піддражнила фанатів

02:12

"А волосся де?": облисіла Волочкова перетворилася на Майкла Джексона

01:40

"Путіну чхати на українські дрони у Москві": публіцист розкрив найбільший страх диктатораВідео

00:39

Шалена головоломка для мудреців: треба знайти дивний емодзі-сердечко за 5 секунд

10 вересня, неділя
23:32

У масках і білоруській формі: на польських прикордонників напала група невідомих

22:50

"Він постійно погрожує": Марініна розкрила подробиці терору Войтенко

22:48

"Путін не розуміє": Зеленський зробив гучну заяву щодо контрнаступу

22:36

"Чергова позиція взята": Сенцов розповів про надважкі бої біля Роботиного

Реклама
21:53

F-16 можуть передати Україні раніше запланованих термінів, але є нюанс – WSJ

21:25

Голос країни-13 - 2 випуск сліпих прослуховувань: хто потрапив до зіркових тренерівВідео

21:22

"Путін уже програв": у США зробили заяву щодо результатів війни РФ проти України

21:13

Буріння крізь російське м'ясоПогляд

20:50

ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини

20:16

Зібралися за четвертим: Інна Мірошниченко поділилася планом на майбутнє

19:53

"Україна потребує нашої підтримки": у США оцінили результати контрнаступу ЗСУ

19:47

У ЗСУ натякнули на нову "бавовну" на Кримському мосту

19:30

Байден схиляється до передачі Україні далекобійних ракет ATACMS – FT

19:26

Дії французьких політиків можуть загострити ситуацію на Кавказі

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти