Чергова мобілізація в Росії: Путін хоче набрати 420 тисяч осіб - британська розвідка

Країна-агресор Росія має намір провести мобілізацію сотень тисяч людей, але на загальну не піде, повідомляє британська розвідка.

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Путінський режим має намір набрати 420 тисяч контрактників / колаж фото Telegram, Радіо Свобода

Мобілізація сотень тисяч людей у країні-агресорі РФ для війни з Україною негативно впливає на економіку. Як вважають в Міністерство оборони Великобританії з посиланням на свою розвідку, перед президентськими виборами в 2024 році на загальну мобілізацію, швидше за все, путінський режим не буде.

Як зазначається у зведенні, є інформація, що до кінця нинішнього року російські військові мають намір набрати 420 тисяч контрактників. 3 вересня 2023 року скандальний російський політик і заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що на даний момент набрано 280 тисяч військовослужбовців. Але, зі зрозумілих причин, такі цифри не можуть бути перевірені незалежними експертами.

За даними британської розвідки, призов в армію в країні-агресорі Росії продовжує чинити негативний вплив на робочу силу в її промисловості. Як кажуть співробітники Інституту економічної політики імені Єгора Гайдара, нестача робочої сили в промисловості Росії досягла нового максимуму в 42% в липні 2023 року, що на 7% вище, ніж у квітні 2023 року.

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"Напередодні президентських виборів у Росії, запланованих на березень 2024 року, російська влада, ймовірно, буде прагнути уникнути подальших непопулярних мобілізацій", - кажуть британські офіцери.

Як заявив представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна, Кремль продовжує приховану мобілізацію, і в цьому році вже призвали від 90 до 100 тисяч росіян для заповнення втрат і створення нових з'єднань. Однак масштабної мобілізації може і не бути.

"Чи оголосять вони знову відкриту мобілізацію на зразок тієї, яка була минулої осені? Мабуть, що ні. Зараз вони проведуть ці вибори, далі почнуть готуватися до виборів президента 17 березня 2024 року. Ніхто не захоче так ризикувати напередодні кампанії, оголосивши мобілізацію. Можливо, це станеться пізніше", - вважає офіцер.

Однак Скібіцький додав, що всі необхідні організаційні заходи для мобілізації Кремль вже провів – прийнято необхідне законодавство, введено електронний облік, а також посилено відповідальність за ухилення від призову.

Як пишуть в українському Генштабі, у зв'язку з катастрофічними втратами російських окупантів очікується, що найближчим часом в країні-агресорі РФ і на тимчасово окупованих нею територіях України почнеться масова примусова мобілізація населення.

"Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб. Окремі документи з цього приводу вже потрапили в мережу. Слід зазначити, що цього разу закликати планується також близько 40 тисяч жителів Чеченської республіки, які, ймовірно, будуть використані в якості "загороджувальних загонів" позаду російських військ. При цьому серед населення Москви і Санкт-Петербурга цифри планованої мобілізації знову залишаються мінімальними. На фронт в якості "гарматного м'яса" в черговий раз підуть пересічні громадяни - жителі російських регіонів, яких в спину будуть штовхати на смерть кадирівські Кати. Отже, єдиним способом для російських військових вижити є добровільна здача в полон Силам оборони України", - написали в Facebook українські офіцери.

Мобілізація в РФ

Нагадаємо, що розвідка Німеччини повідомила, що Путін може мобілізувати ще 1 млн осіб. Восени минулого року агресор Росія мобілізувала близько 300 тисяч осіб, частина з них вже спрямована на війну проти України, сказав Бруно Каль.

Путін "зібрався" довго воювати з Україною і постане перед складним вибором. Служба зовнішньої розвідки України вже повідомляла, що оборонні підприємства РФ приймають на роботу людей з судимістю і колишніх наркоманів, зазначили в ISW.

Росія до березня кине в бій резерви в 150-200 тисяч військ. Окупанти Росії активізувалися в Запорізькій області і побоюються контрнаступу ЗСУ на свої позиції в регіоні, сказав генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Пізніше російський опозиціонер розкрив плани Путіна на нову хвилю мобілізації. Для тотальної мобілізації, про яку говорять "ура-патріоти", можливостей у російського режиму немає, вважає Ігор Яковенко.

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