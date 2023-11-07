У РФ бояться, що армія Путіна до весни 2024-го може "здутися" – ISW

Терорист Гіркін з-за ґрат заговорив про ризики для армії країни-агресорки РФ і каже, що в окупантів скоро може послабитися наступальний та оборонний потенціал.

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У РФ бояться, що армія Путіна до весни 2024-го може "здутися"/ колаж: Главред, фото: Facebook, скрін

У країні-агресорці Росії побоюються, що до весни 2024 року їхні війська будуть ще менш спроможні проводити наступальні операції, ніж зараз, зважаючи на нинішній характер їхніх зусиль уздовж лінії фронту. При цьому додаткова допомога, яку Україна отримує від Заходу, дозволить українським військовим припинити позиційну війну та провести успішний контрнаступ наступного року.

Таку думку висловив ув’язнений російський терорист Ігор Гіркін. Його рукописний лист від 26 жовтня, у якому він вирішив підбити підсумки ситуації на фронті в Україні за місяць, опублікувала дружина колишнього ватажка бойовиків "ДНР" Мирослава Регінська. Висновки, до яких дійшов Гіркін, оцінили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Гіркін у своєму листі заявив, що ситуація для російських окупантів поступово погіршується. За його словами, вони демонструють слабкість, яка зростає, порівняно з можливостями України. Терорист стверджує, що російська армія не лише не змогла почати проводити широкі наступальні операції на початку осіннього сезону, а й навіть не змогла завершити обмежені атаки на низці напрямків.

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При цьому він оцінив наступ окупантів біля Авдіївки і сказав, що він призвів до значних втрат живої сили. За словами Гіркіна, це продемонструвало нездатність путінської армії "досягти переваги" на дуже вузькій ділянці фронту, незважаючи на підготовку.

Гіркін припустив, що відбиття локалізованих атак України і в той же час проведення осінньо-зимових наступальних операцій може послабити наступальний та оборонний потенціал російської армії до весни 2024 року. Тому окупантам можливо доведеться провести залишок осінньо-зимової кампанії на обороні, щоб спробувати "усунути оперативні кризи". Однією з таких "криз" він назвав українську присутність на лівобережжі Херсонської області.

Також Гіркін заявив, що російські збройні сили, як і раніше, будуть нездатні до будь-яких широких наступальних дій.

Він додав, що західна допомога, яку отримує Україна, і відсутність мобілізації в Росії можуть дозволити українським військовим припинити позиційну війну та провести успішні наступальні операції в 2024 році.

"Припущення Гіркіна про те, що російські наступальні операції шкодять перспективам майбутніх їхніх операцій, примітно, оскільки їм, як і раніше, доводиться відбивати українські атаки, одночасно намагаючись почати власні. Час для нинішнього російського наступу навколо Авдіївки також був дещо дивним і неоптимальним, оскільки й брудна погода, як і очікувалося, перешкоджала їм. Але осінні та зимові погодні умови навряд чи завадять наступам Росії чи України в подальшому", – оцінили в ISW висловлювання терориста.

Війна в Україні

Нагадаємо, у Криму в ніч на 7 листопада лунали вибухи. Жителі тимчасово окупованого півострова пишуть, що звуки вибухів було чути в Саках і Сакському районі, Новофедорівці, Севастополі.

Аналітики ISW зазначили, що у РФ наростили виробництво ракет. У армії РФ в резерві є близько 900 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет. Російські окупанти змогли збільшити запаси високоточних ракет швидше, ніж передбачалося.

Військовий експерт Роман Світан назвав дату можливих ударів по Україні. З військової точки зору немає необхідності в масованій атаці, але є ще "путінська логіка".

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