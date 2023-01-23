У РФ збільшують армію до 1,5 млн: Путін готує загальну мобілізацію – експерт

У РФ строковики – величезний людський резерв, який створюється на багато років вперед, пояснив Олег Катков.

Експерт оцінив перспективи мобілізації в РФ / Telegram, Радіо Свобода

Інформацію про заплановане збільшення чисельності армії РФ до 1,5 мільйонів осіб прокоментував головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков.

"Важливий аспект полягає в тому, що у РФ точно немає дефіциту в живій силі. Тобто збільшення до півтора мільйонів складу збройних сил РФ більш ніж можливе", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що оголошені в РФ цифри щодо збільшення кількості контрактників приблизно до 700 тисяч осіб означають те, що ще 800 тисяч становитимуть строковики.

"Треба також розуміти, що поточний призов на рік в армії РФ досяг приблизно 250 тисяч, у 2022 році були приблизно ті ж цифри. Тобто кількість призовників в РФ збільшилася в три рази. І це рекордний показник, тому що раніше РФ ніколи не наближалася навіть до рівня 700 тисяч. У 2009-2010 ця цифра була найбільшою і становила близько 500 тисяч на рік. 800 тисяч призовників вказує на те, що росіяни діють за радянськими лекалами і керуються радянськими статутами і нормативами", - зазначив він.

Хто такий Олег Катков Військовий експерт, головний редактор військового порталу Defense Express

Співрозмовник пояснив, що в РФ строковики – величезний людський резерв, який створюється на багато років вперед.

"Тому що солдати, які завершили строкову службу, відразу стають мобілізаційним резервом першої черги. А судячи з виходу на темп набору в 800 тисяч призовників щорічно, це означає створення об'єктивно великого резерву для загальної мобілізації", - додав Катков.

Раніше Катков заявив про те, що яку б кількість людей диктатор Путін не мобілізовував у свою армію (була інформація про 500 тисяч осіб) , його генерали все одно будуть використовувати їх як гарматне м'ясо.

Як повідомляв Главред, аналітики Американського Інституту вивчення війни також вважають, що в 2023 році країна-агресор Росія може готуватися до чергового великому наступу у війні проти України. На думку експертів, є як мінімум три варіанти розвитку подій.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що окупант Росія готує нову хвилю мобілізації, яка може бути оголошена вже незабаром. За оцінками ГУР, Москва планує мобілізувати 500 тисяч осіб. Стратегічні плани РФ-створити армію чисельністю близько 2 мільйонів чоловік.

Війна Росії проти України: