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"Процес розпаду РФ неминучий": Тука сказав, чого бояться Європа і США

Альона Вороніна
5 грудня 2023, 02:25
Треба думати не про те, як зберегти Росію, а про те, як зберегти контроль над неминучим розпадом РФ, наголосив Тука.
Георгий Тука, Владимир Путин
Тука сказав, чого бояться Європа і США/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

У Європі і США досі бояться розпаду країни-агресорки Росії. Але західні політики повинні дивитися на цю ситуацію з іншого боку і розуміти, що цей процес неминучий.

Потрібно думати не про те, як зберегти Росію, а про те, як зберегти контроль над неминучим розпадом Росії. Таку думку висловив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука під час чату на Главреді.

"На жаль, і досі не тільки в Європі, але й у США (маю на увазі не населення, а людей, які ухвалюють політичні рішення) бояться розпаду Росії. Я особисто витрачаю багато зусиль для того, аби переконувати їх у тому, що на процес розпаду Росії потрібно дивитися не з острахом – слід сприймати його як неминучий", – зазначив Тука.

Він розповів, що намагався донести цю думку до західних політиків і пояснити, чому вони не повинні боятися розпаду Росії.

"Вперше я цей прийом застосував, спілкуючись із аташе Австрії в Україні та з одним британським генералом, коли я ще працював у відомстві. Я бачив, що вони перелякані з цього приводу. Нехай вони бояться неконтрольованого розповсюдження ядерної зброї та іншої зброї масового ураження, я все це розумію і поділяю ці побоювання. Але згадайте позицію США на початку 90-х, коли Росія тріщала по швах", – розповів Тука.

Він зазначив, що тоді зі США тричі на добу прилітали літаки міністерства оборони США з готівкою, два сідали в Москві, один – у Санкт-Петербурзі.

"Росіяни не хочуть пам’ятати про "ножки Буша", які фактично цю кляту орду врятували від голодної смерті – їм жерти не було чого, вони вмирали. А американці тоді, саме остерігаючись неконтрольованого розпаду Росії та початку громадянської війни там, доклали величезних зусиль, щоб зберегти Росію як єдину державу. Саме тому що вони боялися", – зазначив ексголова Луганської ВЦА.

Тука сказав, що він запропонував західним політикам подивитися на цей процес з іншого боку – сприймати розпад як неминучий, подобається їм це чи ні. Він наголосив, що потрібно думати не про те, як зберегти РФ, а про те, як зберегти контроль над неминучим розпадом Росії.

"У фахових військових та тих військових, які мають досвід у розробці стратегічних завдань і планувань, в очах миттєво щось змінювалося. У мене складалося враження, що вони до того ніколи не думали над цим питанням саме в такий спосіб. Потрохи острах перед розпадом Росії на Заході зменшується. Та поки що бажання знищити цю кляту напівдохлу імперію там не превалює. Там переважають побоювання. Але процес триває. Можливо, це прозвучить цинічно, але завдяки тим жертвам, які зараз приносить наш народ, процес розуміння неминучості розпаду Росії набирає все більших обертів і набуває все більшої популярності в політичному середовищі колективного Заходу", – підсумував Тука.

Дивіться відео чату з Георгієм Тукою, де він ділиться власним прогнозом щодо подальшого перебігу війни в Україні:

Хто такий Георгій Тука

Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Можливість розпаду Росії

Раніше військовий експерт, полковник запасу Роман Світан оцінив шанси на розвал Росії. Він зазначив, що Ічкерія себе усвідомлює державою. Близько 20 народів і народностей в РФ вже це розуміють.

Також раніше колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун оцінив сценарій розпаду РФ. Якутія, Татарстан, Башкортостан або Північний Кавказ в певний момент можуть залишити склад країни-агресора Російської Федерації, вважає Віктор Ягун.

Нагадаємо, раніше колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука зазначав, що регіони-донори хочуть "від’єднатися" від РФ. За його словами, Росія може розвалитися з економічних причин. Низка великих багатих регіонів не хоче лишатися дійними коровами для Москви.

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