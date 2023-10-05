"Цей процес вже відбувається": Світан оцінив шанси на розвал Росії

Ічкерія себе усвідомлює державою. Близько 20 народів і народностей в РФ вже це розуміють.

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Роман Світан оцінив шанси на розвал Росії / ua.depositphotos.com, скрін

Навіть якщо країни Заходу намагатимуться не допустити розвалу країни-агресора РФ, цей процес все одно вже відбувається. Таку думку під час чату на Главреді озвучив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

"Захід робив це (утримував у кордонах, - ред.) і з Радянським Союзом, але це не допомогло. Включили всі можливі механізми, але самоідентифікація набагато сильніша за всі зовнішні тиски. Цей процес вже відбуважться", - сказав він.

За словами експерта, Ічкерія себе усвідомлює державою, Інгушетія, Татарстан, башкири, мордва, Бурятія, Якутія – теж.

"Близько 20 народів і народностей в РФ вже це розуміють. Все ж таки ми живемо в третьому тисячолітті, з цифровізацією, Інтернетом, ютубом, Тік-током – до них почало доходити. Не до загального російського стада, яке називає себе "росіянами", а до окремих народностей", - резюмував Світан.

Дивіться відео - Чат з Романом Світаном на Главреді:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Розпад Росії

До розпаду країни-агресора Росії ще поки далеко, але набагато ближче та ймовірніше виглядає початок її занепаду. Якщо почнеться занепад, це може мати ланцюгову реакцію та призвести до серйозніших наслідків для РФ. Радикальні сценарії в Росії можуть втілитися в життя при одному сценарії – якщо соціальні проблеми накладуться на економічні. Таку думку висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Ніхто в світі станом на цей час не підштовхує Росію до розпаду, тому що інші держави бояться ризиків, які цей процес може за собою потягнути, і не хочуть брати на себе таку відповідальність. Але того, що РФ може розпастися сама собою без їхнього втручання, жодна держава вже не боїться, вважає експерт з питань міжнародної безпеки, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Іжак.

Держава-окупант РФ у своєму нинішньому вигляді довго не проіснує і рано чи пізно розвалиться. Про це заявив заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії Сергій Жеребило.

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