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Регіони-донори хочуть "від’єднатися": експерт сказав, як розвалиться РФ

Альона Вороніна
28 листопада 2023, 12:14
Росія може розвалитися з економічних причин. Низка великих багатих регіонів не хоче лишатися дійними коровами для Москви.
Георгий Тука, Владимир Путин
Георгій Тука сказав, як може розвалитися Росія/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

Країна-агресорка Росія може розвалитися на частини з кількох причин, і перша з цих причин – економічна. Є низка дотаційних регіонів, яким вигідно те, що вони отримують кошти від Москви. Але велика багаті регіони не зацікавлені у тому, щоб і далі бути в ролі дійної корови.

У деяких регіонах люди можуть зважитися на бунт. Таку думку висловив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука під час чату на Главреді.

"Може бути декілька причин (розпаду Росії – ред.), і перша з них – економічна. Росія – це федерація, яка складається з кількох десятків частин, і є федеральний центр, тобто Москва. Протягом останніх 15-17 років, коли Путін став стрімко закручувати гайки, в тому числі й керівникам регіонального рівня, процес централізації влади та розподілу фінансових ресурсів майже на 100% сконцентрувався в Москві", – розповів Тука.

Він наголосив, що в той же час в регіонах РФ дуже різні люди. Наприклад, на Уралі є люди, заради яких населення повставало на бунт.

"Така сама ситуація з колишнім губернатором Далекого Сходу, якого засудили за замах на вбивство, але 80% місцевого населення його підтримує і не вважає винним, наполягаючи на тому, що це кремлівська змова, тож у них відповідне ставлення до федеральної влади", – зазначив експерт.

За його словами, не обов’язково, що розпад РФ почнеться на засадах релігійного чи етнічного протистояння.

"У нас часто натякають на те, що республіки Північного Кавказу першими почнуть процес відокремлення. Я думаю інакше: ці кавказькі республіки дотаційні, і там панує неймовірна бідність. З економічної та фінансової точок зору, процес їхнього відокремлення від федерального центру буде доволі нелогічним", – сказав Тука.

Він зазначив, що в першу чергу не зацікавлені у підпорядкуванні Москві величезні регіони-донори. Частина з них і в 1990-х роках здійснювали спроби відокремитися від Російської Федерації, наприклад, Татарстан і Башкортостан, Урал і Сибір.

"Їм нецікаво залишатися дійними коровами, коли неймовірні, просто шалені кошти Москва щороку в якості данини виплачує Кадирову в обмін на лояльність його режиму до Кремля", – зазначив експерт.

Хто такий Георгій Тука

Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Дивіться відео чату з Георгієм Тукою, де він ділиться власним прогнозом щодо подальшого перебігу війни в Україні:

Раніше міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Путін посилює вторгнення і кидає на фронт ще більше окупантів. Глава Кремля зараз відправляє на смерть більше росіян, ніж у будь-який інший період від початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зазначив, що Україна з партнерами могла б розчавити РФ. Але Захід дає надто мало техніки і зброї для перемоги над агресором. Захід не хоче вірити у те, що сформувалася вісь зла з трьох країн. Але з цією віссю зла потрібно боротися, поки вона не стала критично потужною.

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