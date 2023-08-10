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Пригожина може не бути серед живих: ексрозвідник КДБ розкрив подробиці

Аліна Дембіцька
10 серпня 2023, 01:30
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Усі так звані докази появи Пригожина на публіці легко могли бути сфабриковані, підкреслив Жирнов.
Жирнов, Пригожин
Ексрозвідник КДБ заявив, що Пригожина могли ліквідувати / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Після невдалого заколоту власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин зник з публічного простору. Його могли або заарештувати, або ліквідувати. Таку думку висловив колишній нелегал КДБ СРСР і СЗР Росії, політемігрант у Франції, письменник Сергій Жирнов.

Як зазначив Жирнов у коментарі 24 каналу, усі так звані докази появи Пригожина на публіці легко могли бути сфабриковані.

"Починаючи з принизливого фото Пригожина у спідньому, датованого 12 червня, а не 12 липня, як дехто намагався переконати, завершуючи відео, де говорить людина із голосом, схожим на голос Пригожина. Це відео абсолютно очевидно зробили у Кремлі: воно записане вночі, ми не бачимо особу спікера, а багато хто відзначає, що тональність голосу у того, хто балакає, вища, ніж голос керівника вагнерівців", - пояснив він.

відео дня

Ексспівробітник КДБ підкреслив, що під час саміту Росія – Африка у Санкт-Петербурзі у ЗМІ з'явились дві фотографії з Пригожиним, які нібито були зроблені у кулуарах заходу. Втім, за словами Жирнова, такі фото можна легко сфабрикувати, використовуючи сучасні технології.

"Ми бачимо лише фото, чуємо аудіозаписи, які можуть бути легко підроблені, але не бачимо жодного відео, де чітко видно Пригожина. Минуло майже два місяці після заколоту, але немає ніякого підтвердження, що керівник "Вагнера" живий", - наголосив ексрозвідник.

Невдалий бунт Пригожина та заслання у Білорусь

Як повідомляв Главред, 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин влаштував держпереворот. Він звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Тоді Пригожин заявив, що 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

Проте вже 24 червня увечері Пригожин зупинив наступ на Москву і розвернув колони "вагнерівців". Як стало відомо, Олександр Лукашенко під час переговорів з Пригожиним умовив його припинити наступ на Москву. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ закрили, а сам ватажок найманців пішов в Білорусь.

Згодом Пригожин вперше виступив в РБ. Власник ПВК "Вагнера" заявив, що його найманці нібито займатимуться підготовкою білоруської армії, а участь у війні країни-агресорки Росії проти України вони не братимуть.

Нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що після невдалого путчу Пригожина в кадровій армії РФ розпочалося відчутне "бродіння". За словами Юсова, заколот Пригожина – вершина айсберга.

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